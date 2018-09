Prima categoria: il Tau vince per 2 a 0 contro l'Orentano nella prima partita di Coppa Toscana

Altri articoli in Piana

domenica, 2 settembre 2018, 12:02

Vittorie per Livorno, Fiorentina e Pontedera nella terza giornata del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, giunto quest'anno alla 24° edizione, organizzato dal Tau Calcio Altopascio e dedicato ai Giovanissimi B, anno 2005

domenica, 2 settembre 2018, 11:58

Pilotata da Pierrick Duvoisin, detentore di 4 record mondiali, è in grado di consumare 3,5 volte meno gas rispetto a un normale pallone aerostatico e resistere alle temperature estreme

sabato, 1 settembre 2018, 14:43

Forni in piazza, specialità culinarie, pranzo domenicale, ma anche musica, lezioni di cucina, solidarietà e tanto divertimento. Torna ad Altopascio la Festa del pane, il tradizionale appuntamento che animerà il centro storico nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre

sabato, 1 settembre 2018, 13:22

Quattordici interventi di miglioramento degli ambienti a disposizione degli alunni conclusi o che saranno portati a termine entro la prima campanella del 17 settembre, tante piccole manutenzioni effettuate e sette ulteriori interventi programmati

sabato, 1 settembre 2018, 11:54

La UIL Area Nord Toscana rafforza i propri servizi e informa tutti i cittadini della Versilia e della Piana di Lucca che dal 3 settembre saranno attive e riapriranno al pubblico la rinnovata sede di Viareggio in via Regia n° 68 e quella di Porcari in via Pacini n°9

sabato, 1 settembre 2018, 11:46

La manifestazione, giunta alla sua 23a edizione, è stata presentata al Teatro "Artè" di Capannori di fronte ad una folta platea e alla presenza di sportivi, addetti ai lavori e amministratori