Quarta giornata di Memorial Cordischi: goleada per Pisa e Tau Calcio

Altri articoli in Piana

lunedì, 3 settembre 2018, 14:34

Tutto pronto per l'edizione 2018 della Festa dell'Aria. Domani alle ore 15 all'aeroporto di Capannori si aprirà ufficialmente la manifestazione con il briefing generale, davanti ai piloti, del XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera. La competizione nazionale, che torna per la seconda volta a Capannori, vedrà sfidarsi sui cieli...

lunedì, 3 settembre 2018, 13:22

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati su 12 strade comunali in prossimità di edifici scolastici, chiese, centri commerciali e luoghi ritenuti sensibili dove nonostante il limite di 50 Km/h i veicoli transitano ugualmente a velocità sostenuta

domenica, 2 settembre 2018, 18:43

La prima partita di Coppa Toscana porta i colori amaranto del Tau Calcio Altopascio, che vince per 2 a 0 contro l'Orentano sul campo di casa. Ci pensa Leonardo Vanni, al 42' del primo tempo, a sbloccare la situazione a vantaggio del Tau

domenica, 2 settembre 2018, 12:02

Vittorie per Livorno, Fiorentina e Pontedera nella terza giornata del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, giunto quest'anno alla 24° edizione, organizzato dal Tau Calcio Altopascio e dedicato ai Giovanissimi B, anno 2005

domenica, 2 settembre 2018, 11:58

Pilotata da Pierrick Duvoisin, detentore di 4 record mondiali, è in grado di consumare 3,5 volte meno gas rispetto a un normale pallone aerostatico e resistere alle temperature estreme

sabato, 1 settembre 2018, 14:43

Forni in piazza, specialità culinarie, pranzo domenicale, ma anche musica, lezioni di cucina, solidarietà e tanto divertimento. Torna ad Altopascio la Festa del pane, il tradizionale appuntamento che animerà il centro storico nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre