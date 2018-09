Piana : altopascio



Riapre la Riserva del Sibolla per una serata sulle tracce dei pellegrini medievali

giovedì, 6 settembre 2018, 14:31

Un’occasione per scoprire un aspetto inedito del lago di Sibolla che lo lega alla storia di Altopascio. Questo lo spirito del doppio appuntamento dal titolo “Scoprire il Sibolla – Sulle tracce dei pellegrini medievali lungo la via Francigena”, organizzato dall'amministrazione comunale insieme con le associazioni Natura di Mezzo e Cavalieri del Tau, che si terrà nella riserva naturale sabato 8 settembre, a partire dalle 19, con ingresso libero. In programma visite guidate nel parco naturalistico, piccolo gioiello di biodiversità, attività nel centro visitatori e pranzo al sacco, il tutto sotto la guida di esperti ambientali e speciali accompagnatori, che per l'occasione faranno una rievocazione storica con costumi del XIII secolo.

In passato, il lago di Sibolla fu un passaggio alternativo molto importante per i pellegrini che percorrevano la via Francigena: giunti nei pressi di Altopascio infatti, i viandanti potevano scegliere se proseguire a piedi verso Ponte a Cappiano o se attraversare il lago in barca e raggiungere la Dogana di Capannone, un tragitto quest’ultimo che metteva al riparo dai malviventi che si nascondevano nei boschi della zona. L’evento di sabato metterà in luce e ricostruirà proprio questo aspetto.

Per partecipare alle visite guidate, alle 19 o alle 20.30, è necessario prenotarsi al numero 338 6553603.