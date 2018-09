Piana : marlia



Rievocazione storica sulle tracce di Elisa Bonaparte

martedì, 11 settembre 2018, 22:24

La rievocazione storica di Villa Reale torna per la seconda edizione…rullo di tamburi: una quinta bellissima Marlia, luogo d’amore e passione, il luogo del piacere, del diletto, della musica, della conversazione, luogo di Elisa Bonaparte, luogo che tornerà per un giorno agli inizi dell’800 in perfetto stile impero!

L’Associazione Culturale “Le vie del tempo” di Rivoli (To) torna a Marlia, domenica 16 settembre 2018 dopo il successo della rievocazione storica dello scorso anno: ricomincia così il viaggio nel tempo e nella storia della Villa Reale, che in questa occasione sarà una delle quinte scenografiche insieme al Teatro d’Acqua della celebrazione del periodo napoleonico.

A partire dalle ore 10 e sino alle 17 il pubblico potrà visitare questo ”paradiso in terra” voluto dalla Principessa, che fece immettere piante venute da lontano come il glicine e la mimosa, ma anche il geranio che andò poi a decorare le altre dimore aristocratiche di Lucca. E proprio i proprietari di questi antichi palazzi attendevano febbrilmente il biglietto d’invito ai concerti all’aperto e alle feste campestri che si tenevano a Marlia. Non aspettavano altro che diventare gli ospiti eletti della ”Semiramide del Serchio” come la definì Tayllerand, che con maestria intratteneva i suoi ospiti in lunghe conversazioni, ascoltando le arie della cantante Teresa Bottini e il violino del grande Niccolò Paganini.

Vezzosi ombrellini, eleganti dame dagli abiti impalpabili, baffuti gentiluomini, riproporranno i giorni di Elisa: una nuova esperienza coinvolgente, dove musica, moda, “bon vivre” faranno da padroni, insieme alla Storia. E ad allietare i visitatori durante la rievocazione storica ci saranno anche dei concerti della solista del gruppo Le Vie del Tempo, che ci farà apprezzare le sue doti canore alle 11,30, 15,30 e alle 16,30. Durante tutto l’arco della giornata si incontreanno scene di vita del tempo di vario tipo e non possiamo svelarvi tutto subito!

Un’ultimo suggerimento però è d’obbligo, durante la visita ai giardini e prima di raggiungere l’area della Villa Reale, sarà d’obbligo passare dalla stanza delle miniature che apre eccezionalmente solo due date all’anno: in occasione della Rievocazione storica di settembre e per l’evento artistico Le Rinascenze di metà maggio. I piccoli palazzi e i piccoli arredamenti (magistralmente creati su misura dall’artigiano Di Vita per conto della contessa a metà dello scorso secolo) faranno sognare adulti e piccini entrando nel parco di Villa Reale… in miniatura!

Un’ulteriore novità per l’edizione 2018 della rievocazione storica di Villa Reale: domenica 16 settembre sarà sulla scena anche la Carrozza di Quartuccio, ultimo vetturino di Lucca che faceva il servizio da Piazza Grande alla stazione, personaggio storico della città: un Vis a’ Vis di fine ottocento, “legno” di foggia pregiata con sedute di fronte e un mantice in pelle di vitello nero. L’attuale proprietà del “Legno” è della Famiglia Toschi del Centro Ippico “Marilla” ( affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri), che svolge tutte le discipline equestri sportive agonistiche e anche degli Attacchi (gare sportive in carrozza). Per la giornata della rievocazione si avrà quindi la possibilità di fotografare un pezzo di antiquariato e anche di fare un tour del parco in carrozza (pagando il servizio extra sul posto) con il cocchiere Carlos Damian Rodriguez, che per anni ha portato a passeggio nel centro storico della Città di Lucca migliaia di turisti e che ora vuole tornare indietro nel tempo insieme all’associazione Le Vie del Tempo.

Per maggiori informazioni o curiosità: www.parcovillareale.it/news oppure la pagina dell’evento sulla pagina facebook ufficiale @villarealedimarlia