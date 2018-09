Piana



Riparte la scuola, a Porcari boom di iscrizioni e alcune novità

giovedì, 13 settembre 2018, 14:31

di andrea salerno

Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte e dal 17 settembre gli studenti del comune di Porcari faranno ritorno in classe. Importanti novità sono previste nell'ambito del servizio mensa, che verrà implementato e, per ciò che concerne le prime classi della scuola primaria, la settimana scolastica si organizzerà su cinque giorni, con due rientri settimanali. Particolare risalto merita la fondazione all'istituto Benedetti di un nuovo indirizzo tecnico chimico, con specializzazione nel settore cartario.

Il comune della piana, pur essendo una piccola realtà, offre un servizio di istruzione completo che va dal nido d'infanzia alla scuola superiore, dunque dai pochi mesi di vita fino ai 18 anni. L'istituto comprensivo locale, inoltre, ha fatto registrare un netto aumento degli iscritti, che superano le 1000 unità.

“L'istruzione è essenziale per la comunità, per questo noi investiamo circa 500mila euro all'anno per la scuola – ha esordito l'assessore alla pubblica istruzione, Fabrizia Rimanti -. Le prime della scuola primaria 'Felice Orsi' avranno le lezioni per cinque giorni settimanali, con la chiusura del sabato, come avviene già nella scuola d'infanzia e nella secondaria. Dunque, i rientri settimanali saranno due, con il conseguente implemento della mensa che, nonostante l'aumento dei costi di gestione, avrà le tariffe più basse della provincia”.

Proprio su questa tematica, da quest'anno si seguirà il metodo già presente negli atenei: i buoni pasto ed il costo del trasporto scolastico sarà graduato in base alle fasce ISEE. Per la mensa l'esenzione scatta fino a 6 mila 500 euro, mentre per i nuclei familiari con un ISEE maggiore di 27mila euro il costo del buono è di 4 euro. L'esenzione per il trasporto scolastico, da ultimo, si avrà fino a 3mila 500 euro.

“L'istituto Benedetti, in piena sinergia con il Majorana di Capannori e con i comuni che li ospitano, tiene corsi di ragioneria, geometri e, a partire da questo settembre, anche l'indirizzo tecnico chimico, con una specifica 'curvatura' sul cartario – ha dichiarato Luigi Lippi, dirigente dell'istituto comprensivo Benedetti -. L'intento è quello di sfruttare una delle realtà cartarie più grandi d'Europa. Proprio in quest'ottica, ci saranno collaborazioni con le industrie del territorio, finalizzate ad apprendere e a creare possibilità occupazionali per gli allievi”.

Una battuta finale è stata dedicata alla vicenda delle vaccinazioni. L'assessore Rimanti ha fatto notare che, solitamente, i maggiori problemi si hanno con bambini dai 3 ai sei anni di età. Tuttavia, nella zona si registra soltanto un caso di irregolarità nel nido d'infanzia e una decina alla scuola d'infanzia. “Si sono comunque svolti incontri atti a persuadere i genitori a regolarizzare la posizione dei propri figli, in ogni fascia di età, tenuti sia dai docenti che dalla ASL, poiché la corretta informazione è basilare in questi casi – ha concluso Lippi –”.