Ritrovo dei calciatori dell'F.C. Porcari della fine degli anni 60

martedì, 25 settembre 2018, 14:10

Stanotte, tre malviventi si sono introdotti nel Centro Ottico dopo aver forzato la porta d'ingresso, che si affaccia sulla via Pesciatina. Il sistema d'allarme è scattato alle 4.10, provocando il rapido intervento dei carabinieri. Ma quando sono arrivate le forze dell'ordine, i ladri si erano già dileguati con la refurtiva.

martedì, 25 settembre 2018, 14:09

L'amministrazione D'Ambrosio rinnova l'appello alla Regione, soggetto titolare dell'investimento, affinché continui ad adoperarsi per sbloccare quanto prima lo stallo in essere da diversi mesi, in modo che aziende e cittadini possano finalmente utilizzare il servizio atteso da tutta la comunità

martedì, 25 settembre 2018, 14:05

Franco Fanucchi, che da 11 anni è seduto sui banchi del consiglio comunale, spiega così davanti ai giornalisti le sue dimissioni da consigliere che saranno formalizzate nel corso della seduta di venerdì 28 settembre. Nessun giallo, né tantomeno un terremoto politico

martedì, 25 settembre 2018, 13:02

Prenderà il via sabato 29 setttembre con l'inaugurazione della mostra di Elio Lutri a Villa Mazzarosa di Segromigno in Monte 'Lucca Underground Festival 2018' promosso dall'Associazione V.A.G.A. con il patrocinio e il contributo del comune di Capannori, il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, Arci Lucca e Versilia e...

martedì, 25 settembre 2018, 12:59

Il cane che per oltre 2000 anni è rimasto a guardia del balneum, cioè dell'impianto termale del sito Domus Aemilia (Tax C) Tassignano, è stato messo in salvo. Negli scorsi giorni gli archeologi del Gruppo Archeologico Capannorese (Gac) diretti da Alessandro Giannoni hanno effettuato quello che in gergo viene definito...

martedì, 25 settembre 2018, 12:48

Stamattina, alle 11.08, sulla autostrada A11 Firenze Mare in direzione Lucca al chilometro 49, in zona Altopascio, un uomo, dopo avuto un malore mentre conduceva la propria auto, ha perso il controllo della vettura ed è andato a scontrarsi con un’altra macchina