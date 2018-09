Piana



Sciopero delle donne delle pulizie al Comune di Capannori

sabato, 15 settembre 2018, 16:02

"Lunedì prossimo sarà sciopero delle donne delle pulizie al Comune di Capannori, il motivo è il ritardo e parzialità dei pagamenti da parte dell'azienda. La ditta è la ISS di Padova che si è aggiudicata l'appalto delle pulizie del Comune di Capannori ed altri servizi già da qualche anno, ma un paio di anni fa sono cominciati i problemi". Esordisce, così, il sindacalista della Uil Massimiliano Bindocci.

"La ditta - spiega Bindocci - era rimasta indietro con il pagamento degli stipendi di diversi mesi, ma con una continua pressione sindacale si era rimessa in pari, ora da qualche mese sono ricominciati i problemi. Infatti lo stipendio viene pagato ormai con circa un mese di ritardo rispetto a quanto prevede il CCNL e questo accade sempre dopo ripetute sollecitazioni, inoltre questo mese non sono stati pagati gli straordinari. Per questo nella assemblea con le addette che Bindocci come Uiltrasporti ha tenuto Giovedì scorso è stato proclamato sciopero proprio per lunedì prossimo, saranno esclusi dalla dichiarazione di sciopero i servizi essenziali (asilo ecc) per evitare di incorrere nella procedura di raffreddamento e poter dare un segnale immediato e forte".

"Tutte le addette - sostiene ancora il sindacalista Uiltrasporti Uil Nord Toscana - hanno votato questa decisione e tutte aderiranno. Dopo la dichiarazione di sciopero l'azienda ha subito pagato la mensilità di Luglio, ma non gli straordinari. Lo sciopero dunque è per questo problema del reiterato ritardo, che fa capire una mancanza di rispetto verso queste operaie. In fondo il lavoro è un rapporto contrattuale e se si vuole che si lavori bene e precisi si deve anche pagare puntuali è totalmente, per questo lo sciopero si farà comunque anche se lo stipendio di Luglio è stato pagato. Il Comune - sia dirigenza che amministrazione - si è reso subito disponibile a dare tutte le informazioni del caso, ed ha fatto piacere la solidarietà che il Sindaco ha espresso pubblicamente. Si tratta infatti di rispetto del lavoro e delle persone e su questi principi non si tratta, ormai con il ricatto occupazionale figlio della crisi molti accettano di lavorare a tutte e condizioni, il ruolo del sindacato serio è proprio questo, partire dalle categorie più deboli e pretendere il rispetto senza lasciare sole le persone".