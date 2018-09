Piana : montecarlo



Scovate quattro piante di marijuana su un terreno, blitz della municipale

venerdì, 14 settembre 2018, 08:51

Gli agenti della polizia municipale di Montecarlo, guidati da comandante Fabio Scollo, a seguito di una segnalazione, hanno rinvenuto in un terreno di Montecarlo, messe a dimora, quattro piante di marijuana dell'altezza di circa 60 centimetri nel pieno della fioritura.



Il materiale stupefacente è stato immediatamente sequestrato e poi distrutto su disposizione del magistrato. Al momento è stato aperto un fascicolo contro ignoti mentre sono in corso le indagini, anche per mezzo dell’ausilio delle immagini di videosorveglianza, al fine di identificare l'autore della piantagione abusiva.



La polizia municipale di montecarlo, reintegrata in tutti i suoi effettivi, continua così l’opera di monitoraggio e sorveglianza del territorio comunale per garantire il rispetto delle ordinanze sindacali, in primis quelle sul decoro urbano ed il rispetto della quiete pubblica.