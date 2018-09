Piana : capannori



Serata di boxe a Zone

venerdì, 21 settembre 2018, 12:24

Gong di inizio fissato alle ore 20 per la grande serata di pugilato organizzata dalla Pugilistica Lucchese nei pressi dell’area esterna della Sala Giochi Las Vegas in località Zone a Capannori sulla Via Pesciatina. A partire dalle ore 19.15 presso parcheggio Piazza Aldo Moro a Capannori servizio navette gratuito da e per il parcheggio per tutta la serata , è molto importante per non creare disagi alla circolazione sulla Via Pesciatina .

A condurre la serata la presentatrice Benedetta Rossi da Arezzo a cui spetterà il compito di introdurre gli otto match tra pugili dilettanti che faranno da preludio ai match professionisti ( orario fissato dopo le 22) .

Per la Pugilistica Lucchese spazio a giovani talenti : Nicola Santi per la categoria senior 91 kg affronta Leonardo Sicuteri ( Padariso Boxe Lastra a Signa ) sulla distanza delle tre riprese da 3 minuti , Buhs Chinedu ( Lucchese ) per la categoria dei senior 75 kg incrocia i guanti con Andrea Milone ( Asd Bruno Arcari Genova ) . Lorenzo Garibaldi ( Lucchese ) avrà di fronte Kurti Indrit ( Padariso Boxe Lastra a Signa ) per la categoria degli youth 69 kg sempre sulle tre riprese , debutto per il senior Maurizio Orsi ( Lucchese ) al peso di 69 kg contro Leonardo Biancucci ( Asd Boxe Nicchi Arezzo ) . Serata di pesi massimi perché sono in programma le sfide tra Omar Zounib ( Dynami Center Vicenza ) senior di 91 kg ed il pugile di Roma Paolo Alfonso Damiani ( asd Laima team Roma ) , ma anche Lorenzo Barbini ( Best Gloves Firenze ) sempre per i senior di 91 kg dovrà vedersela con Michele Maccarrone ( A.p. s Regis Bologna ) .

A riscaldare ulteriormente la serata due match tra pugili elite di altissima qualità : Marvin Ademaj ( Pug. Lucchese sez. San Giuliano Terme ) campione italiano universitario 2018 nei 91 kg affronterà il pugile elite Ettesami Amin ( asd Sport Boxe Perugia ) , una sfida molto delicata per Ademaj perché avrà di fronte un pugile espertissimo , match fissato al limite degli 81 kg .

Joel Santos ( Pug. Lucchese ) per la categoria elite dei 56 kg invece combatterà contro Simone Rao ( Padariso Boxe Lastra a Signa ) : è un match che sa di bella visto che i due pugili si sono affrontati due volte con una vittoria a testa , due pugili dotati di un bagaglio tecnico sopra la media che certamente daranno spettacolo .

Dopo le 22 match professionistici : Nicola Henchiri ( Pisa ) sulla distanza delle sei riprese da tre minuti al peso dei 61 kg cercherà di migliorare la sua posizione nella classifica italiana dei prof. ,all’angolo opposto Michelino Di Mari da Siracusa un pugile più esperto che al suo attivo alcune sfide importanti in terra straniera : sarà un match aperto tra due pugili molto motivati . Match clou valido per i quarti di finale del Trofeo delle Cinture World Boxing Council Fpi dei superpiuma tra Marvin Demollari ( Lucca ) e Luca Angeletti ( Roma ) , una sfida tra due pugili emergenti a livello nazionale che saprà regalare emozioni forti in sei riprese che altro aggiungere se non invitare tutti domani a Zone , finito il tempo delle parole domani sarà il ring a dare il verdetto .