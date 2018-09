Piana



Settembre Lucchese Giovanissimi: Pieve San Paolo ai quarti

martedì, 11 settembre 2018, 15:06

Altra giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il "SETTEMBRE LUCCHESE", manifestazione organizzata dall'U.S.D. SAN MACARIO in collaborazione con TOSCANAGOL e con il supporto tecnico della Delegazione F.I.G.C. di Lucca.

Nella categoria Giovanissimi per il 57° Torneo "Settembre Lucchese" - 22° Memorial "Marco Fanucchi", la Pieve San Paolo sconfiggendo il Sextum Bientina, accede ai quarti di finale, mentre nel girone D il CGC Capezzano ha sconfitto l'Aquila S.Anna per 3-0, chiudendo al primo posto il girone. Ora, sia Pieve San Paolo che il Cgc Capezzano attendono di sapere chi saranno i propri avversari. Tutto sarà deciso giovedì 13 quando si concluderanno i gironi B (situazione molto complessa) e il C dove la lotta è tra Atletico Lucca e Capostrada.

Questi i due tabellini delle gare:

Sextum Bientina - Pieve San Paolo 0-5

SEXTUM BIENTINA: Botti, Locaso, Baronti, Derinaldis, Agazio, Giorgetti, Frillici, Carnovale, Mazzanti, Abbondandolo, Sibilia. A disp.: Marinai, Bardini, Grossi, Scancarello. All.: Grossi Gianni

PIEVE SAN PAOLO: Rizzo, Catucci, Scatena, Reseli, Madrigali, Della Latta, Poli, Pierotti, Malacarne, Lapini, Possenti. A disp.: Roventini, Pasquini, Iavazzo, Petri, Giannini, Frediani, Pardi. All.: Simoncini Simone

ARBITRO: Banducci di Lucca

RETI: 3' st., 20' st. e 28' st. Iavazzo (PSP), 18' st. Poli (PSP), 25' st. Malacarne su rig. (PSP)

Tutte e due le squadre avevano perso con la Bellaria Cappuccini e questo confronto era decisivo per determinare la seconda posizione. L'ha spuntata la Pieve San Paolo che nella ripresa ha dilagato nei confrotni della formazione pisana.

Nella prima frazione di gioco la Pieve ha sfiorato in diverse occasioni la rete del vantaggio. Al 10' bella azione di Possetni che scende sulla fascia e rimette al centro, Pierotti è pronto alla deviazione ma il portiere Botti respinge. Al 18' Lapini si presenta tutto solo in area di rigore, ma "spara" alto. Al 25' contropiede sulla fascia destra di Poli che crossa al centro per Lapini, ma anche questa volta conclude alto da ottima posizione

Nella ripresa grazie all'ingresso in campo di Iavazzo, la Pieve passa proprio con un gol del n° 14. Al 10' Iavazzo va alla conclusione ma la palla esce lambendo il palo alla sinistra del portiere, al 18' la Pieve raddoppia con Poli. Al 20' e al 28' Iavazzo realizza altre due reti, mentre poco prima della quinta segnatura i ragazzi di Simoncini vanno in rete con Malacarne su calcio di rigore.

Aquila S.Anna - CGC Capezzano P.re 0-3

AQUILA S. ANNA: Ceccarelli, Bavieri, Bernacchi, Innocenti, Conforti, Bigongiari, Martinelli, Pessotto, Lazzari, Shtembari, Verhulst. A disp.: Urbani, Caldari, Roman, De Luca, Muscas, Pellegrini. All.: Bacci Gabriele

CGC CAPEZZANO P.RE: Moretti, Novani, Rossi, Michelucci, Ramku, Salini, Tognetti, Biasci, Lampitelli, Belluomini, Boselli. A disp.: Citti, Sapienza, Fani, Cozzani, Massa Boccia, Saranfi, Sereni. All.: Belluomini Massimo

ARBITRO: Lila di Lucca

RETI: 7' pt. Lampitelli (C), 17' pt. Boselli (C), 27' st. Fani (C)

Il Capezzano bissa il successo e chiude al primo posto il proprio girone e ora attende di sapere chi affronterà nei quarti di finale.

Nonostante ci fossero due categorie di differenza (Capezzano milita nei giovanissimi Elite, mentre l'Aquila partecipa ai campionati provinciali) la formazione di Bacci tiene bene il campo. Al 7' contropiede della squadra di Belluomini con Lampitelli che insacca la rete del vantaggio. Al 15' bello scambio tra Biasci e Boselli che da ottima posizione si fa parare il tiro dal portiere Ceccarelli. Al 17' simile azione della precedente, ma questa volta Boselli non sbaglia. Al 30' gran tiro dal limite di Biasci che termina di poco fuori, al 34' conclusione da fuori di Shtembari para il portiere Moretti.

Nella ripresa è sempre il Capezzano a fare la partita. Al 14' Boselli va al tiro, ma para il portiere, al 20' il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Capezzano, ma Rossi colpisce in pieno la traversa. Al 27' bella azione partita sulla destra da Saranfi che serve Sereni e a sua volta per Fani che batte il portiere in uscita. Infine proprio in chiusura di gara, Fani va alla conclusione da posizione defilata, ma anche questa volta il portiere para.

OGGI MARTEDI' 11 SETTEMBRE TURNO DI RIPOSO PER IL "SETTEMBRE LUCCHESE"