Si ribalta con l'auto: illeso

Altri articoli in Piana

lunedì, 17 settembre 2018, 14:59

È quanto prevede il patto di collaborazione siglato sabato tra l'amministrazione comunale e il condominio. Una scelta, questa, nata dalla volontà degli stessi proprietari degli alloggi, perché lo spazio a verde di fatto fa parte dell'area residenziale, dato che è compresa tra il condominio e la via

lunedì, 17 settembre 2018, 13:56

L'amministrazione consegnerà un giacchettino catarinfrangente a tutti coloro che frequentano la prima classe delle primarie e delle secondarie di primo grado quale strumento di sicurezza stardale

domenica, 16 settembre 2018, 22:15

"Siate visionari e insegnateci a guardare il mondo con semplicità"La lettera di sindaco e assessore ai ragazzi altopascesi che domani iniziano la scuola

sabato, 15 settembre 2018, 21:22

Divieto di transito in via di Tappo, su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l'incrocio della strada provinciale n.3 Lucchese Romana e l'incrocio con via di Serchio, a Badia Pozzeveri

sabato, 15 settembre 2018, 21:13

Scadrà il 3 ottobre l'avviso pubblico promosso dal Comune di Montecarlo per la gestione dei nuovi orti pubblici. Il Comune ha aderito al progetto 100.000 orti in Toscana promosso dall'ente regionale che prevede l'utilizzo e la riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani

sabato, 15 settembre 2018, 16:02

Lunedì prossimo sarà sciopero delle donne delle pulizie al Comune di Capannori, il motivo è il ritardo e parzialità dei pagamenti da parte dell'azienda. La ditta è la ISS di Padova che si è aggiudicata l'appalto delle pulizie del Comune di Capannori ed altri servizi. Parla Bindocci della Uil