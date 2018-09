Piana



Simona Alfani, candidata sindaco a Montecarlo

sabato, 8 settembre 2018, 14:48

Nata a Vinci (in provincia di Firenze), ma da sempre residente nel comune di Montecarlo, ha 42 anni.

Lavora come biologa nutrizionista e come insegnante di scienze e matematica. Tiene numerosi corsi collaborando con agenzie private e con l’Università di Pisa. E’ anche giornalista pubblicista e per questo ha collaborato prima con Il Corriere di Lucca e poi con LuccaInDiretta.

Da alcuni anni, durante le elezioni, è anche presidente di seggio nel comune di Montecarlo.

A Montecarlo ha frequentato l’asilo, la scuola elementare e la scuola media, per poi proseguire a Lucca gli studi al Liceo Scientifico Linguistico Vallisneri e all’Università di Pisa, dove si è laureata in Scienze Biologiche e ha preso un Master in Comunicazione Bio-Sanitaria.

E’ sposata con Samuele, anche lui insegnante di scienze e matematica.

Ha numerosi hobby tra cui il canto, la danza, la fotografia e la poesia. Proprio per le sue poesie ha ricevuto negli anni passati numerosi premi a concorsi locali e nazionali, tra cui, per ben due volte, il primo Premio Simone Seghetti di Montecarlo.

E’ nuova alla vita politica, non per disinteresse, ma per sua scelta. E’ rimasta neutra, non legandosi ad alcun partito politico, per non andare in conflitto di interessi con la sua attività di giornalista. Proprio nell’ottica del percorso politico che sta intraprendendo, dallo scorso anno non collabora più con alcuna testata giornalistica.

La sua ideologia è da sempre configurata nell’area di centrosinistra, anche se, si candiderà alle prossime elezioni amministrative con una Lista Civica, realmente aperta a tutte le forze politiche. Non chiederà a nessuno per chi ha votato precedentemente. Non le interessa. Per lei sono importanti la competenza, l’onestà e l’aderenza alle linee programmatiche che ha formulato ascoltando i bisogni dei cittadini e del territorio.