Sinergest campione italiano interaziendale di calcio a 7

lunedì, 24 settembre 2018, 17:32

Un nuovo intervento di recupero e salvaguardia della cinta muraria di Montecarlo grazie ad un contributo di 150 mila euro da parte del Ministero dei Beni Culturali che sarà gestito direttamente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara di Lucca

lunedì, 24 settembre 2018, 17:09

Il cambio ai vertici della Capannori Servizi, con il passaggio da un amministratore unico ad un Cda di tre persone fa discutere i gruppi di minoranza

lunedì, 24 settembre 2018, 16:25

Ad affermarlo è Giovan Dante Gino Malfatti, consigliere comunale di Scelta Popolare, che replica alle affermazioni del direttivo di Fratelli d’Italia: “La circolazione nel centro di Capannori sta tornando alla normalità. Da ieri pomeriggio, con il cantiere che interessa una zona più ridotta in via del Popolo, via Carlo Piaggia...

lunedì, 24 settembre 2018, 15:38

Il comune di Capannori va incontro alle piccole imprese locali che nel 2013 e nel 2014, primi due anni di sperimentazione della tariffa “puntuale” dei rifiuti, hanno avuto difficoltà nel pagamento delle bollette

lunedì, 24 settembre 2018, 12:29

Il campionato comincia con il piede giusto per le giovanili del Tau Calcio Altopascio. Gli Allievi Elite collezionano nella prima giornata 3 punti contro la Floria 2000, mentre gli Allievi B si riscattano dal pareggio della scorsa settimana segnando tre reti al Navacchio

domenica, 23 settembre 2018, 11:04

La minoranza annuncia che non mancherà al consiglio del 28 settembre? Il sindaco Leonardo Fornaciari ne prende atto e apprezza il cambio di linea. Ma ricorda ancora che esistono procedure da rispettare, che si concordano nella conferenza dei capigruppo e sono garantite a tutti dal presidente del consiglio