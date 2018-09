Stefano Nottoli live alla Festa del Vino di Montecarlo

Altri articoli in Piana

sabato, 1 settembre 2018, 11:54

La UIL Area Nord Toscana rafforza i propri servizi e informa tutti i cittadini della Versilia e della Piana di Lucca che dal 3 settembre saranno attive e riapriranno al pubblico la rinnovata sede di Viareggio in via Regia n° 68 e quella di Porcari in via Pacini n°9

sabato, 1 settembre 2018, 11:46

La manifestazione, giunta alla sua 23a edizione, è stata presentata al Teatro "Artè" di Capannori di fronte ad una folta platea e alla presenza di sportivi, addetti ai lavori e amministratori

sabato, 1 settembre 2018, 11:44

Si potenzia ulteriormente il circuito di videosorveglianza a Porcari. Adesso sono 21 gli occhi elettronici che vigilano su tutto il comune, grazie all’arrivo di ulteriori cinque telecamere di ultima generazione. Strumenti all’avanguardia, in alta definizione tanto da consentire la visione notturna e in alcuni casi il riconoscimento delle targhe

sabato, 1 settembre 2018, 11:10

Si conclude con un bel pareggio il match d'esordio del Tau Calcio Altopascio nel Trofeo Memorial Antonio Cordischi, il torneo organizzato dalla società amaranto e riservato alla categoria Giovanissimi B giunto alla sua 24esima edizione

venerdì, 31 agosto 2018, 14:09

Un cane che per oltre 2 mila anni è rimasto sepolto sotto il balneum, cioè l’impianto termale, del sito archeologico DOMVS AEMILIA (Tax C) di Tassignano risalente al periodo tra il II e il I secolo avanti Cristo.

venerdì, 31 agosto 2018, 14:07

Nella giornata d'esordio del torneo dedicato ai Giovanissimi B, vittoria anche per il Pontedera che supera la Sestese. Pareggio tra Venturina e Poggibonsese. Oggi altre quattro partite