Tenta di aprire un conto corrente con documenti falsi: smascherato pendolare della truffa

giovedì, 27 settembre 2018, 09:39

Un italiano di 30 anni, di origine campana, è stato tratto in arresto a Porcari dai carabinieri e dovrà rispondere delle accuse di tentata truffa e falsità materiale in certificazioni amministrative.

Il giovane si era presentato, nella giornata di ieri, presso la filiale di un Istituto di credito del centro del comune, chiedendo di aprire un conto corrente senza addurre particolari motivi. L’impiegato, insospettitosi, ha chiesto però, al cliente di ritornare fra qualche ora, adducendo di avere un problema con il computer e provvedendo nel frattempo a informare dell’accaduto i carabinieri. Quando il giovane è ritornato in banca, convinto di concludere l’operazione, ha trovato al posto del precedente impiegato i militari della stazione di Capannori. I carabinieri hanno subito verificato la falsità dei documenti presentati. Ulteriori accertamenti svolti nell’immediatezza, hanno consentito altresì di verificare che lo stesso, in diverse altre circostanze e in altre località del centro Italia, aveva già accesso altri correnti bancari, esibendo di volta in volta documenti di identità con la propria fotografia, ma riportanti sempre generalità diverse.

Nei confronti del giovane arrestato sarà celebrata nella mattinata odierna l’udienza di convalida.

Proseguono le indagini dei carabinieri i quali, dopo aver acclarato che non si è trattato di un episodio isolato, sospettano che il soggetto arrestato faccia parte di un’organizzazione più ampia.