Torna “Acque Tour”: educazione ambientale a scuola per spiegare agli alunni come “funziona” l’acqua

martedì, 4 settembre 2018, 12:07

Dopo l’ennesima telefonata ricevuta subito dopo cena è salito in macchina per andare a sincerarsi di persona della segnalazione. L’odore cattivo c’era, eccome, e il sindaco non ci ha pensato su un secondo: ha chiamato l’assessore all’ambiente Franco Fanucchi e si è recato in comune per preparare un esposto urgente...

martedì, 4 settembre 2018, 09:07

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene in merito all'ipotesi, valutata dal sindaco Luca Menesini, di aprire una moschea in via dell'Immagine a Farnocchia

lunedì, 3 settembre 2018, 22:47

Recensioni positive e boom di utilizzo per i bagni pubblici inaugurati a Montecarlo in occasione della partenza della Festa del Vino, che in tre giorni di manifestazione hanno fatto registrare oltre duecento utilizzi

lunedì, 3 settembre 2018, 14:34

Tutto pronto per l'edizione 2018 della Festa dell'Aria. Domani alle ore 15 all'aeroporto di Capannori si aprirà ufficialmente la manifestazione con il briefing generale, davanti ai piloti, del XXXI Campionato italiano di volo in mongolfiera. La competizione nazionale, che torna per la seconda volta a Capannori, vedrà sfidarsi sui cieli...

lunedì, 3 settembre 2018, 14:05

Goleada per Tau Calcio e Pisa nella quarta giornata di Trofeo Memorial Antonio Cordischi. Vincono anche l'Atletico Lucca e la Pistoiese. Prosegue la 24^ edizione del torneo organizzato dalla società amaranto, dedicato ai Giovanissimi B 2005

lunedì, 3 settembre 2018, 13:22

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati su 12 strade comunali in prossimità di edifici scolastici, chiese, centri commerciali e luoghi ritenuti sensibili dove nonostante il limite di 50 Km/h i veicoli transitano ugualmente a velocità sostenuta