Torna la Festa dello Sport: allo stadio laboratori, musica e sport show

martedì, 18 settembre 2018, 14:32

Ha preso il via oggi (martedì) da Via Vecchia di Vorno a Badia di Cantignano nell'ambito del progetto 'Strade sicure' una nuova serie di lavori di asfaltatura realizzati dall'amministrazione comunale che interesseranno alcune viabilità della zona sud del territorio

lunedì, 17 settembre 2018, 20:19

Spettacolare incidente questa mattina intorno alle ore 8.30 sulla Via San Piero nel comune di Montecarlo: un giovane, mentre stava guidando una Toyota Yaris, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto mentre stava affrontando una curva e si è ribaltato

lunedì, 17 settembre 2018, 14:59

È quanto prevede il patto di collaborazione siglato sabato tra l'amministrazione comunale e il condominio. Una scelta, questa, nata dalla volontà degli stessi proprietari degli alloggi, perché lo spazio a verde di fatto fa parte dell'area residenziale, dato che è compresa tra il condominio e la via

lunedì, 17 settembre 2018, 13:56

L'amministrazione consegnerà un giacchettino catarinfrangente a tutti coloro che frequentano la prima classe delle primarie e delle secondarie di primo grado quale strumento di sicurezza stardale

domenica, 16 settembre 2018, 22:15

"Siate visionari e insegnateci a guardare il mondo con semplicità"La lettera di sindaco e assessore ai ragazzi altopascesi che domani iniziano la scuola

sabato, 15 settembre 2018, 21:22

Divieto di transito in via di Tappo, su entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l'incrocio della strada provinciale n.3 Lucchese Romana e l'incrocio con via di Serchio, a Badia Pozzeveri