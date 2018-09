Piana



Torna la rassegna "Percorsi di pedagogia globale - Nuove consapevolezze"

sabato, 29 settembre 2018, 17:42

Il primo evento si terrà lunedì 1° ottobre alle ore 21 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano. Yuliana Arbelaez Cardona, rebirther e counselor psicosomatico, terrà la conferenza esperienziale "Equilibrio emozionale e integrazione del traumatismo di nascita".

Yuliana Arbelaez Cardona da tempo è impegnata nel promuovere il raggiungimento dell'equilibrio fisico ed emozionale utilizzando come forze rigeneranti e regolatrici la respirazione cosciente, il potere creativo del pensiero e la carica neuro-fisiologica delle credenze.

"Da anni stiamo portando avanti con successo questa rassegna che ha l'obiettivo di diffondere tra la comunità nuovi modi di leggere l'interiorità e le relazioni – spiega l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Per migliorare il benessere dei cittadini è infatti importante accrescere le competenze e le capacità di collaborazione e cooprogettazione di genitori, insegnanti, e più in generale di tutti gli attori del mondo scolastico, riguardo a queste tematiche. Ecco perché abbiamo messo a punto questo programma di iniziative che sapranno richiamare tante persone".



Il secondo appuntamento di "Nuove consapevolezze" si terrà giovedì 11 ottobre alle ore 21, sempre al polo culturale Artémisia di Tassignano. Marco Orsi presenterà il proprio libro "Dire bravo non serve" edito da Mondadori. La rassegna proseguirà giovedì 25 ottobre alle ore 17 ad Artémisia con la conferenza "La relazione con le famiglie. Elemento chiave dei servizi educativi" tenuta da Mariagrazia Contini. Sabato 10 novembre nella sala consiliare in piazza Aldo Moro a Capannori è in programma la conferenza "La relazione madre-bambino e l'importanza del contatto nei primi anni di vita" tenuta da Alessandra Bortolotti.



La rassegna proseguirà con altre iniziative ancora in fase di predisposizione. Fra queate c'è la presentazione del libro "Sono puri i loro sogni" con Matteo Bussola.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Per informazioni: ufficio politiche educative, telefono 0583/428431 – 428445, email scuola@comune.capannori.lu.it