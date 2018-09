Piana : capannori



Tutelare l'ambiente è possibile con “Puliamo il mondo 2018”

sabato, 22 settembre 2018, 12:41

di andrea salerno

Insegnare ai giovani il rispetto per l'ambiente è, oggi più che mai, un dovere. Proprio per questo, questa mattina nell'ambito dell'iniziativa “Puliamo il mondo 2018”, promossa da Legambiente, con la partecipazione dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lammari, è stato ripulito il parco Ilio Micheloni. Inoltre, è stata inaugurata “La casa del libro”, punto dove i cittadini potranno recarsi per cercare una buona lettura.

“Con la giornata di oggi, inauguriamo la 26^ edizione di “Puliamo il mondo”. Stamani, con l'ausilio dei ragazzi e della cooperativa Odissea, abbiamo ripulito il parco e una discarica poco distante da esso. Anche se la maggior parte delle persone si comporta in maniera civile, purtroppo una minoranza abbandona i rifiuti, inquinando l'ambiente. Noi vogliamo vivere in paesi puliti e cerchiamo di contrastare chi non rispetta le regole. Perciò, abbiamo deciso di lanciare la campagna #semilascinonvale – non sporcare il futuro. Questa iniziativa, oltre che da Ascit e Consorsio di Bonifica è patrocinata dai comuni di Porcari, Capannori ed Altopascio, infatti, in questi territori sono previsti molti altri appuntamenti dedicati alla pulizia, per un totale di 21 giornate – ha spiegato il presidente di Legambiente Capannori, Giordano Del Chiaro -”.

Alla fine della mattinata, è stata inaugurata “La casa del libro”, realizzata con la collaborazione del comune di Capannori e gestita da Legambiente, il centro riuso Daccapo e l'associazione per Lammari. Da questa casa, le persone potranno prendere gratuitamente libri, leggerli e poi riportarli al loro posto.

Dopo Del Chiaro, hanno preso parola l'assessore all'ambiente di Capannori, Matteo Francesconi e il vicesindaco di Porcari Franco fanucchi. Entrambi hanno sottolineato l'importanza che riveste per il territorio questa iniziativa, che serve a promuovere i comportamenti corretti e il rispetto per l'ambiente.

Infine il presidente di Ascit, Giuseppe Maurizio Gatti, ha ringraziato gli studenti che hanno preso parte all'iniziativa. “Questo – ha continuato Gatti – è un modo per imparare che abbandonare l'immondizia è sbagliato, oltre che dannoso. Grandi e piccoli devono capire che il mondo è uno solo, dunque dobbiamo tenerlo nel miglior modo possibile. Soltanto con l'aiuto di tutti si può tutelare il nostro territorio”.

Di seguito, l'elenco completo degli appuntamenti:

Sabato 22 Settembre



Lunata - Piazzale della Chiesa Ore 15 - Raccolta dei rifiuti lungo Via Vecchia Pesciatina, Via dei Giomi, Via dell'Isola, con la partecipazione del gruppo Donatori di sangue Fratres di Lunata e cittadini aderenti.



Lezioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti ed "Insieme sul territorio" per valorizzare Parchi - Aree protette - Rii e Canali - Vie e Piazze dei nostri paesi:



Martedì 25 Settembre



S. Leonardo in Treponzio Scuola Media "Don Aldo Mei" di San Leonardo in Treponzio ore 8.30 - Lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 9.30 - Pulizia dell'area antistante l'istituto scolastico.



Mercoledì 26 Settembre



San Colombano Scuola Elementare di San Colombano ore 8.30 - Lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti. Ore 10 - Pulizia e raccolta dei rifiuti nel cortile e giardino della scuola in collaborazione con il gruppo Donatori di sangue Fratres di S.Colombano.



Camigliano Scuola Media di Camigliano ore 8.30 - Lezione su raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 9.30 - Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree antistanti l'istituto scolastico.



Capannori - Centro storico Scuola Media "Carlo Piaggia" Capannori ore 11 - Lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 11.30 - Pulizia e raccolta rifiuti nell'area antistante l'istituto scolastico.



Giovedì 27 Settembre



Capannori - Parco Pubblico Scuola Elementare "A. Del Fiorentino" Capannori ore 9.30-Lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 10:30 - Parco Pubblico di Capannori, dove i ragazzi saranno impegnati nella pulizia dai rifiuti e nella manutenzione del Biolago.



Marlia - Parcheggio della scuola/Via della Rimembranza scuola Elementare "A. Manzoni" Marlia ore 8.45 -Lezione sulla raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti; ore10.30 - Raccolta dei rifiuti nel parcheggio della scuola e prova pratica di differenziazione.



Venerdì 28 Settembre



Porcari - Centro storico, Torretta e dintorni Scuola Media "E. Pea" di Porcari ore 8.30 - Lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 9 - Raccolta differenziata dei rifiuti nelle vie del centro storico (Via Roma, Vicolo Toschi, Piazza F. Orsi, Via della Chiesa, Parco della Rimembranza, Via Poggetto), nella zona della Torretta e nell'area adiacente l'istituto statale "A.Benedetti", con la partecipazione degli alunni della Scuola Media di Porcari.



Altopascio - Badia Pozzeveri scuola elementare di Badia Pozzeveri ore 8.30 - Lezione sulla raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti; ore 10 - Prova pratica di raccolta dei rifiuti durante una passeggiata nelle aree antistanti la scuola.



Sabato 29 Settembre



Lammari - Isola ecologica/Parco e cortile della scuola Scuola Media "L. Nottolini" di Lammari ore 9 - Lezione su raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 10 - Isola ecologica di Lammari: visita guidata finalizzata a conoscere le buone pratiche e la gestione del ciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta; ore 11.30- Pulizia del cortile e del giardino della scuola.



Camigliano – Rio corte Campanaro, Rio Gomberaio, Fontana del cane, Villa Torrigiani ore 8.30 –Raccolta dei rifiuti abbandonati lungo l'argine del Rio Campanaro, Rio Gomberaio, alla Fontana del Cane e nel percorso verso Villa Torrigiani con la collaborazione di gruppi di cittadini volontari e dei richiedenti asilo della Cooperativa Odissea.



Marlia - Piazzale della Chiesa/Oratorio Centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia ore 16 - Breve lezione sulla raccolta differenziata e pulizia dai rifiuti del Piazzale della Chiesa e delle aree limitrofe all'oratorio di Marlia, con la partecipazione degli educatori e dei ragazzi del gruppo catechistico.



Parezzana - Toringo - Pieve San Paolo ore 14.30 - Bar Alfredo di Toringo. Pulizia, rimozione discariche e raccolta differenziata dei rifiuti in alcune aree segnalate dei paesi con la collaborazione dell'Associazione Il Faro.



Matraia ore 14:30 - Via delle Cave a cura del gruppo Donatori Frates di Matraia - Pulizia e raccolta rifiuti nelle vie del centro.

Domenica 30 Settembre



Zone - Percorso urbano ore 9 - Scuola civica di Musica a cura del Comitato di Zone. Raccolta dei rifiuti nel parcheggio pubblico e nelle vie del Paese.



Ruota - Centro storico ore 10.30 - Chiesa di Ruota Raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nel tratto antistante la fontana del paese, in collaborazione con il Comitato paesano ed il Circolo "Don Aldo Mei".



Oasi della Gherardesca - Colle di Compito ore 13.30 - "Progetto Aree umide" Pulizia e raccolta rifiuti nell'Oasi della Gherardesca di Colle di Compito.

Sabato 6 ottobre



San Colombano - Vie del Paese ore 9.30 - piazzale della chiesa di San Colombano a cura dei Donatori di Sangue Fratres di S.Colombano, con la partecipazione di cittadini, genitori e ragazzi della Scuola Elementare di S. Colombano. Pulizia e raccolta dei rifiuti nel percorso urbano da Via della Quarquonia, Via di Sant'Antonio, Via delle Selvette fino al cimitero nuovo di Marlia.



San Ginese - Vie del Paese ore 15 - Chiesa di San Ginese. Raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nelle vie del Paese, in collaborazione con il Comitato di San Ginese.