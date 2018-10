13^ giornata nazionale del cane guida, un incontro a Capannori

Altri articoli in Piana

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:40

Simone Tesi, SLC-CGIL Lucca, risponde a UILCOM sulla recente polemica Papergroup. “Strana, la polemica sollevata dalla UILCOM, perché è stata fatta semplicemente presente l'inopportunità di venire a quel tavolo portandosi dietro semplici lavoratori, ancorché iscritti – peraltro, la richiesta di incontro l'avevamo fatta solo noi come SLC-CGIL"

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:24

Prendono il via domani, nell'ambito del progetto 'Strade sicure' messo in campo dall'amministrazione comunale, nuovi lavori di asfaltatura che interesseranno alcune viabilità delle zone nord, centro e sud del territorio

lunedì, 15 ottobre 2018, 13:06

Non si ferma la parabola ascendente del Tau Calcio Altopascio che nella 4^ di campionato conquista quattro vittorie. Gli Allievi Elite battono l'Aquila Montevarchi, mentre i B si sono imposti sul Maliseti Tobbianese. Vincono anche i Giovanissimi Elite contro lo Zenith Audax e i Giovanissimi B contro i Giovani Granata...

domenica, 14 ottobre 2018, 12:17

Rabbia e disappunto per Paolo Venturi del direttivo territoriale di UilCom Toscana Nord settore carta dopo che la Slc Cgil ha deciso di rompere l'unità sindacale invitando il curatore dell'azienda Tissue Tech ad allontanare i rappresentanti della UilCom dall'incontro programmato per parlare del futuro della società

sabato, 13 ottobre 2018, 17:04

Porcari chiede al Governo lo sblocco urgente delle risorse: "Siamo ad un passo da un grande risultato in tema di sicurezza idraulica, che risolve un problema in una zona densamente abitata del paese. Adesso il Governo faccia la sua parte"

sabato, 13 ottobre 2018, 13:55

Proseguono, e si avviano alla conclusione, i lavori di rifacimento della fognatura in via IVNovembre, a Badia Pozzeveri. L'intervento rientra in un percorso più ampio che ha coinvolto anche via Martiri delle Foibe e via Catalani, dove i cantiere sono già terminati ad aprile