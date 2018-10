Piana



A novembre terminano i lavori agli spogliatoi dello stadio di Marlia

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:39

Termineranno a metà novembre gli importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi dello stadio di Marlia realizzati dall'amministrazione comunale. Dopo questa data lo stadio tornerà pienamente usufruibile sia per l'associazione sportiva Folgor Marlia che lo gestisce sia per tutte le altre attività.

Grazie a questi lavori gli spogliatoi dell'impianto sportivo vengono ampliati con la realizzazione di un disimpegno in aderenza al lato est e di due nuovi accessi per gli atleti e gli addetti ai lavori. L'opera in corso riguarda anche tutta l'impiantistica dei locali-spogliatoio, ovvero la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale con relativo locale tecnico, l'installazione di una caldaia a condensazione ad alto rendimento (Classe A) e di un nuovo impianto idrico-sanitario collegato alla centrale idrica esistente per l'erogazione di acqua fredda potabile e acqua calda sanitaria. I lavori di riqualificazione prevedono anche il rifacimento integrale degli scarichi, dell'impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici e la realizzazione di un uovo impianto idrico antincendio. L'importante progetto di ristrutturazione, per un investimento complessivo di 286 mila euro, prevede anche la predisposizione di spazi-locali di servizio sotto la tribuna del campo sportivo principale per la futura apertura di un punto di ristoro che saranno realizzati una volta ultimati i lavori che interessano gli spogliatoi.

Ieri l'assessore allo sport Serena Frediani insieme al consigliere della Folgor Marlia Elio Torri, ha compiuto un sopralluogo alla struttura per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

"Questo significativo intervento, che va a riqualificare ulteriormente lo stadio di Marlia già interessato da importanti opere come l'installazione delle tribune coperte e la realizzazione dei nuovi servizi igienici negli spazi sotto le tribune stesse, è a buon punto e presto l'impianto sportivo potrà di nuovo essere utilizzato - spiega l'assessore allo sport Serena Frediani-. Grazie a quest'opera mettiamo così a disposizione della comunità un impianto sportivo ancora più efficiente, moderno e completamente a norma e quindi maggiormente competitivo nel panorama locale. Una delle priorità della nostra amministrazione è infatti quella di migliorare le nostre strutture sportive e garantirne la massima sicurezza a vantaggio sia di tutti coloro che praticano attività sportive, sia di spettatori e cittadini. Per questo motivo ci stiamo impegnando per realizzare interventi migliorativi anche per altre strutture sportive del territorio, affinché praticare sport a Capannori sia sempre più bello e più confortevole."