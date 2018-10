Piana : capannori



'A Pandora arte e creatività si incontrano': in programma laboratori con artigiani ed artisti

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:51

'A Pandora arte e creatività si incontrano', questo il titolo della nuova iniziativa promossa dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale Indiana e dintorni di Segromigno in Monte. Il parco di Segromigno in Monte diventerà quindi luogo dove artigiani ed artisti creeranno ed esporranno le loro opere e terranno laboratori gratuiti aperti a tutti.

L'iniziativa prenderà il via sabato 13 ottobre alle ore 9 con un laboratorio con creazioni in gesso e cucito creativo intitolato 'Si avvicina Halloween' che si protrarrà fino alle ore 17. Il secondo appuntamento è in programma sabato 10 novembre con un laboratorio di pittura e scrittura 'Un tempo scrivevamo così' che si svolgerà sempre dalle 9 alle 17. Sabato 8 dicembre, stesso orario, è in programma inoltre il laboratorio 'Creiamo gli addobbi di Natale' per fabbricare e decorare addobbi natalizi.

A partire dalle ore 16.00 in tutte e tre le date in programma si svolgeranno anche laboratori per bambini sugli stessi temi.