A Porcari lo spettacolo per famiglie "Lucilla Sognadolci"

Altri articoli in Piana

sabato, 27 ottobre 2018, 12:50

E' stata assegnata a Sara Coltelli la borsa di studio 'Ilio Micheloni' che ogni anno viene consegnata agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici della scuola secondaria di primo grado 'L. Nottolini' di Lammari

sabato, 27 ottobre 2018, 11:44

Il 31 ottobre si avvicina e anche quest'anno il centro storico di Altopascio sarà invaso dalla magia del teatro e della rappresentazione, che trasformerà il paese in un set di artisti, disegnatori, creativi, truccatori, attori professionisti, maghi, streghe, tunnel dell'orrore e spettacoli di fuoco

sabato, 27 ottobre 2018, 10:38

Un parco pubblico di 6 mila metri quadrati dove i bambini potranno giocare e i cittadini potranno socializzare oppure rilassarsi leggendo un libro. Lo realizzerà l'amministrazione comunale a Marlia, in un'area compresa fra via della Chiesa e via dei Biccelli, grazie a un accordo con i privati

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:10

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, annuncia un'azione legale presso il Tribunale di Lucca per far rispettare le regole ed i diritti del contratto nazionale dei metalmeccanici

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:53

Sarà riqualificata l'area compresa tra la ex chiesina di Rimortoli e la scuola primaria di San Colombano. La giunta proprio ieri ha approvato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di un'area a verde attrezzato nell'area adiacente la ex Chiesina e un parcheggio pubblico nei pressi della scuola primaria per...

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:16

In via delle Mulina a Lammari, dopo i lavori di asfaltatura di questi giorni, sono previste entro la fine dell'anno altre 12 mila euro per concludere la sistemazione di tutta la strada