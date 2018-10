Piana : capannori



Ad Artè va in scena lo spettacolo teatrale "Il Sonno del mostro"

martedì, 16 ottobre 2018, 13:39

Giovedì 18 ottobre alle ore 21.00 ad Artè la compagnia Bit Quartet metterà in scena lo spettacolo teatrale 'Il sonno del mostro'.

New York, anno 2026: Nike Hatzfield, specialista in investigazione della memoria, è riuscito a ricostruire i suoi ricordi di infanzia fino al diciottesimo giorno dalla sua nascita. A diciotto giorni sa che è orfano e che si chiama Nike; alla sua sinistra, nello stesso letto, dorme Amir, un giorno in meno, alla sua destra Leyla, di appena 10 giorni, strilla. Anche loro sono orfani, ma non lo sanno. A diciotto giorni Nike Hatzfield giura sulle stelle che brillano al di sopra del soffitto scoperchiato dell'Ospedale Kosevo di Sarajevo di proteggerli sempre. È a partire da questo ricordo che Nike decide di mettersi alla ricerca dei suoi compagni di letto...

Lo spettacolo fa parte della rassegna 'Teatro e Memoria' promossa dal Comune nell'ambito del progetto 'La via della memoria'.

Ingresso libero.