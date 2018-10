Ad Artemisia si presenta il libro "Solo con il battito del cuore" di Bovenzi

Altri articoli in Piana

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:43

Prenderanno il via in autunno i nuovi incontri sul territorio che avranno al centro la raccolta differenziata. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Porcari, Franco Fanucchi, dopo la riunione con il direttore di Ascit, Roger Bizzarri, a cui hanno preso parte anche un esperto dell’azienda...

martedì, 2 ottobre 2018, 17:35

"Abbiamo detto che l'avremmo fatto e subito ci siamo mossi in tal senso" ribadisce l'assessore all'agricoltura della Toscana Marco Remaschi - ma dobbiamo rispettare procedure e tempi obbligati, dettati dalla legge e soprattutto lasciare il tempo alle persone coinvolte di verificare e comunicarci in modo puntuale il danno subito"

martedì, 2 ottobre 2018, 15:34

Finalmente questa mattina è stato possibile mettere la parola “fine” all'incendio scoppiato all'alba del primo ottobre nei boschi del monte Serra a Pieve di Compito e fare un bilancio dei danni che vedono 24 ettari andati in fumo.

martedì, 2 ottobre 2018, 14:44

Due spettacoli itineranti al Polo tecnologico di Segromigno in Monte, giovedì 4 ottobre, e al parco della chiesa di San Ginese, venerdì 5 ottobre, quali eventi conclusivi del progetto 'Capannori: Fa Centro! Passato e Presente si Incontrano“ promosso dal Comune e realizzato dall'associazione Experia di Capannori con il coordinamento di...

martedì, 2 ottobre 2018, 14:43

Spento l'incendio, sui Monti Pisani (e a valle) tocca adesso agli interventi di bonifica e salvaguardia. La giunta regionale ha stanziato ieri un milione e mezzo di euro, da spendere entro la fine dell'anno

martedì, 2 ottobre 2018, 13:29

Per favorire l'inclusione dei cittadini stranieri e in particolare delle donne provenienti da altre culture il comune di Capannori in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione di Lucca e l'associazione 'Itaca' promuove anche quest'anno corsi di italiano gratuiti per donne straniere che vivono sul territorio