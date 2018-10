Al centro culturale 'Le Macine' di Colle di Compito l'iniziativa 'Aspettando la Festa della Castagna'

Altri articoli in Piana

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:57

"Le trappole della rete: dal bullismo al cyberbullismo, un passaggio fin troppo facile". Questo il titolo dell'incontro in programma sabato 20 ottobre in sala Granai ad Altopascio (piazza Ospitalieri) con inizio alle 9

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:55

Lo sport, oltre a garantire il benessere e il corretto sviluppo fisico dei giovani, serve anche ad apprendere valori sani e il rispetto per gli altri. Partendo da questo presupposto, il comune di Porcari ha deciso di aprire un bando destinato alle famiglie in difficoltà economica, con l'obiettivo di aiutarle...

giovedì, 18 ottobre 2018, 13:19

Supporto nei compiti, attività ludiche ma anche percorsi artistici, cineforum e molto, molto altro. Tornano anche quest'anno ad Altopascio le attività proposte dal centro di aggregazione Il Magico Mondo, le cui iscrizioni sono già aperte

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:39

Termineranno a metà novembre gli importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi dello stadio di Marlia realizzati dall'amministrazione comunale. Dopo questa data lo stadio tornerà pienamente usufruibile sia per l'associazione sportiva Folgor Marlia che lo gestisce sia per tutte le altre attività

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:45

E' un momento di grande soddisfazione per l'Academy Porcari del presidente Stefano Silla. La società porcarese sta bruciando le tappe sia a livello societario che tecnico e a conferma di questa evoluzione arrivano tanti successi per le varie formazioni impegnate nei campionati giovanili e di seconda categoria

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:32

Sabato 20 ottobre "Il Rapace", in via della Chiesa 24-26 a Marlia, organizza un pomeriggio dedicato al volontariato europeo, dove verranno anche raccolti fondi per le missioni in Birmania della onlus Sol.Id. Alle 18 il volontario della onlus Saverio Di Giulio presenterà le attività svolte da Sol.Id e racconterà la...