Al Teatro Artè lo spettacolo "Storia di una Repubblica"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 11:58

Nell'ambito della rassegna "Teatro e memoria" promossa dal Comune di Capannori domani (giovedì 25 ottobre) alle ore 21 al teatro Artè di Capannori andrà in scena lo spettacolo "Storia di una Repubblica". La rappresentazione è a cura di Teatri della resistenza di Dario Focardi e vede le musiche originali di Davide Gironimi con Dario Focardi (voce) e Davide Gironimi (fisarmonica). L'ingresso è libero.



In "Storia di una Repubblica" c'è il pallone, lo sport più amato dagli italiani. C'è il pallone e poi c'è la Resistenza. E i due si confondono nel racconto perché entrambi sono "giochi" collettivi e in un continuo intrecciarsi gli affetti e i ricordi della guerra si mescolano all'odore del prato e alle linee bianche di gesso del campo di un calcio ancora povero e pieno di passione. "Storia di una Repubblica" è la storia di Arpad Weisz e della sua tragica fine, è la storia di Erno Erbstein e della sua fantastica Lucchese antifascista, è la storia di Alexander Trusevich e dei suoi eroici compagni della Dynamo Kiev, è la storia di Bruno Neri che morì da calciatore partigiano.



Per informazioni: Polo culturale Artémisia 0583/936427.