Al via i corsi di ginnastica a prezzi popolari per over 55

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:31

Torna per il secondo anno consecutivo "Generazione Salute", il progetto dell'amministrazione D'Ambrosio che promuove lo sport, la salute e l'aggregazione tra i cittadini di Altopascio. Tornano cioè i corsi di ginnastica a prezzi popolari, dedicati agli over 55 e tenuti da personale qualificato, per offrire a una fetta importante della cittadinanza la possibilità di fare un po' di movimento e stare in compagnia, con tutte le ricadute positive dal punto di vista fisico e sociale che questo comporta. New entry di quest'anno sarà Badia Pozzeveri che va ad aggiungersi ai corsi già attivati ad Altopascio e a Spianate.

I corsi, che si terranno due volte a settimana, partiranno lunedì 8 ottobre e si concluderanno il 31 maggio 2019 con interruzioni a Natale e Pasqua. Previsti anche corsi Afa (attività fisica adattata), la ginnastica adattata pensata soprattutto per le persone anziane o con particolari cronicità e difficoltà motorie. Il costo complessivo è di 100 euro, da pagare in due rate o in un'unica soluzione.

«Muoversi fa bene sia al corpo che alla mente, per questo abbiamo voluto mantenere anche per quest'anno dei prezzi super popolari – hanno detto il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale e alla sanità, Ilaria Sorini -. Vogliamo che partecipi il maggior numero possibile di persone e, visto anche il successo riscontrato negli anni passati, abbiamo scelto di attivare un corso anche a Badia Pozzeveri. L'idea di fondo è semplice: essere capillari sul territorio e andare incontro alle esigenze dei cittadini. Invece di farli spostare, siamo noi ad andare direttamente da loro. Generazione salute si inserisce a pieno titolo nel percorso che abbiamo avviato da due anni circa per accrescere la vivibilità del territorio e le occasioni per stare insieme. D'estate lo facciamo con "Palestre a cielo aperto", che accoglie tantissime persone nel parco Aldo Moro. Un paese vissuto è anche un paese più sicuro e la scelta, anche per quest'anno, di mantenere i prezzi così bassi va nella direzione di rendere lo sport accessibile a tutti: l'80 per cento dei costi, infatti, è a carico del Comune».

I corsi sono dedicati alla fascia più matura della popolazione, gli over 55. A Spianate e a Badia Pozzeveri, il percorso è convenzionato con l'Asl per l'attività fisica adattata ed è dedicato soprattutto a chi presenta dolori ricorrenti e ridotte capacità funzionali.

I corsi si tengono ad Altopascio, nella palestra di via Marconi, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 16; a Spianate, alla palestra della scuola elementare in piazza San Michele, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 16; e a Badia Pozzeveri nella sala del comitato paesano (dietro la scuola elementare), il martedì e il giovedì dalle 10 alle 11.

Per iscriversi è necessario compilare la domanda disponibile all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune (piazza Vittorio Emanuele). Il modulo dovrà essere riconsegnato e ad esso dovrà essere allegato anche il certificato medico e la ricevuta di pagamento. Per informazioni: Urp, 0583.216455.