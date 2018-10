Piana



Al via i lavori di pulizia dell'edificio della Società di Mutuo Soccorso di Sant'Andrea di Compito

martedì, 23 ottobre 2018, 13:20

L'immobile della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Andrea di Compito sarà restituito alla comunità del paese come Casa delle associazioni e dei cittadini.

A renderlo noto sono il sindaco Luca Menesini e il consigliere di zona Leonardo Pacini, che stamattina (martedì 23) hanno svolto un sopralluogo insieme all'ufficio lavori pubblici per controllare con i propri occhi lo stato dell'arte e decidere come procedere in termini pratici. Intanto già domani (mercoledì 24) cominceranno i lavori per la pulizia dell'edificio, chiuso dalla fine degli anni Novanta.

La struttura è stata donata alcuni anni fa all'amministrazione comunale di Capannori da parte della Società operaia di mutuo soccorso e già sono stati fatti dei lavori di recupero e di risanamento del tetto.

L'obiettivo dell'amministrazione Menesini è quindi continuare il recupero di questo bene e condividere un progetto di riqualificazione dell'immobile entro la fine di novembre con i cittadini del paese. Progetto che prevede opere di riqualificazione quali l'impianto elettrico, la realizzazione di un bagno con tutti i conseguenti allacci e e l'allestimento degli spazi in modo che subito dopo i lavori i cittadini di Sant'Andrea di Compito avranno di nuovo, dopo tanti anni, uno spazio nel cuore del paese per le associazioni, per riunirsi, o semplicemente per trascorrere serate insieme agli altri.

"La riapertura e la restituzione di questo immobile agli abitanti di Sant'Andrea di Compito è soltanto il primo passo di un progetto più ampio – dice il sindaco Menesini –. Intanto riteniamo prioritario sistemare questo edificio, riaprirlo e metterlo così a disposizione delle persone. Entro fine novembre condivideremo con la comunità il progetto con cui questo storico edificio tornerà ad essere spazio per le persone. Pensare che dentro questa struttura si sono svolte le riunioni che hanno portato alla nascita del Frantoio Sociale del Compitese è emozionante. Se i posti hanno i loro simboli è indubbio che questo posto sia un simbolo per Sant'Andrea di Compito. Al via domani gli interventi di pulizia e gli uffici del Comune al lavoro per mettere appunto il progetto di recupero".

Presenti al sopralluogo insieme a Menesini e Pacini due figure cardine dell'allora Società Operaia di Mutuo Soccorso e cittadini di Sant'Andrea di Compito: Urbano Lombardi, che è stato il primo barista di questo posto quando aprì alla fine degli anni Ottanta, e Gloria Orsi che è stata l'ultima barista prima della chiusura a fine anni Novanta.

"I saperi di chi i posti li ha vissuti e li conosce nel profondo sono fondamentali – conclude il sindaco –. Pertanto anche nell'intervento di pulizia il consigliere Pacini sarà coinvolto perché gli elementi densi di significato restino e siano anzi valorizzati. Ringrazio Gloria e Urbano per i racconti che hanno condiviso con noi durante il sopralluogo, storie che dimostrano che straordinaria comunità sia Capannori".