Piana



Al via il terzo anno del corso della "Scuola di comunicazione empatica e non violenta metodo Rosenberg"

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:54

Prenderà il via domani (sabato 27) alle ore 15.30 alla scuola primaria 'A.Manzoni' di Marlia il terzo anno del corso della 'Scuola di Comunicazione Empatica e Non Violenta-Metodo Rosenberg' promossa dal comune e dall'associazione Paideia. Per otto mesi con cadenza quindicinale, il sabato dalle 15.30 alle 18.30, si terranno incontri-laboratori gratuiti rivolti ai genitori e ai docenti e a tutte le persone interessate per migliorare la qualità delle relazioni intra e interpersonali, incrementare la cooperazione e creare maggiore benessere tra le persone, soprattutto in ambito familiare nel rapporto genitori-figli.

Obiettivo della scuola è quello di far acquisire ai partecipanti una visione del mondo e una serie concreta di competenze fondate sull'osservazione e sull'assenza del giudizio, della pretesa e della colpa, visione e competenze che potranno essere utilizzate in ogni situazione, specialmente in quelle conflittuali. Sarà insomma possibile sperimentare il piacere di contribuire per scelta alla propria crescita personale alla riconciliazione con se stessi e con gli altri.

Per informazioni e iscrizioni 347 6112712, laumat1948@gmail.com