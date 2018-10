Al via "Montecarlo Chocolate"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:14

Una tartaruga che inghiotte un sacchetto di plastica è l’immagine scelta quest’anno dall’ONU, nella sua giornata mondiale per l’ambiente, per ricordare a tutti una delle maggiori emergenze ambientali in atto: la presenza di rifiuti, in particolare plastici, in mare

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:29

Commedia e tragedia, musica classica e contemporanea, tradizione e innovazione, drammaturgia e letteratura di ieri e di oggi, sono i binomi che danno vita alla stagione 2018-2019 del Teatro Puccini di Altopascio

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:15

Sabato 20 ottobre alle ore 17.30 al centro culturale Artèmisia di Tassignano si svolgerà il secondo evento di Lucca Underground Festival promosso dall’Associazione V.A.G.A. con il patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, Arci Lucca e Versilia e la collaborazione della...

mercoledì, 17 ottobre 2018, 09:42

L’assessorato alla cultura del comune di Porcari, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Associazione culturale Venti d’arte propone “La Forza delle idee OFF”: sabato 20 ottobre 2018 alle 16.15, al Centro Culturale Cavanis, si terrà un incontro dedicato a tutti coloro che sono curiosi di ascoltare storie di vita...

martedì, 16 ottobre 2018, 15:28

L'assessore Francesconi: "Siamo molto soddisfatti di questo risultato che testimonia il grande impegno della città di Capannori nel portare avanti la strategia Rifiuti Zero"

martedì, 16 ottobre 2018, 13:39

Giovedì 18 ottobre alle ore 21.00 ad Artè la compagnia Bit Quartet metterà in scena lo spettacolo teatrale 'Il sonno del mostro'