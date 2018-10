Piana



Alla 'Tenuta Gaetano Spadaro' di Gragnano la finale del concorso gastronomico nazionale "Il Piatto Forte"

giovedì, 11 ottobre 2018, 13:05

Si terrà sabato 13 ottobre, presso la "Tenuta Gaetano Spadaro" a Gragnano l'attesissima finale de "Il piatto Forte", il contest culinario nazionale aperto ai giovani aspiranti chef in età tra i 18 e i 39 anni, giunto alla sua terza edizione.



La manifestazione è promossa dai Donatori di sangue Vallisneri in collaborazione con il Comune di Capannori, Cir Food, Associazione cuochi lucchesi e A.I.S (Associazione Italiana Sommelier).



I tre finalisti in gara, selezionati attraverso altrettanti incontri eliminatori, sono Giulio Cappelli, Lorenzo Neri ed Elisa Scotti e si contenderanno l'ambito primo premio che consiste in una esperienza nella cucina stellata di Antonino Cannavacciuolo presso il Relais & Château Villa Crespi, un corso di primo livello Sommelier presso delegazione AIS Lucca e un ingresso gratuito per il Vinitaly 2019



A decretare il vincitore attraverso un preciso sistema di valutazione e voto saranno chiamati, oltre alla Giuria tecnica, tutti coloro che saranno presenti ai tavoli della Tenuta Gaetano Spadaro in occasione della finalissima di sabato 13, per degustare i piatti proposti in gara dai tre giovani concorrenti, abbinati a vini attentamente selezionati.

Come per le passate e fortunate edizioni la finalissima si svolgerà nel contesto di una elegante serata di gala con "dress code" ispirato ai colori dell'uva e dei vini ( bianco, rosso e rosé)



Per informazioni 340 660 7949 e 346 3125372 www.ilpiattoforte.com.