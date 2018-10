Piana : capannori



All'auditorium del distretto sanitario un incontro sul tema 'tumore al seno come sconfiggerlo?'

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:53

Giovedì 25 ottobre all'Auditorium del Distretto Sanitario di Capannori è in programma un incontro sul tema 'Tumore al seno come sconfiggerlo?'. L'incontro è promosso dall' Associazione Don Franco Baroni in collaborazione con Comune di Capannori, Provincia di Lucca, e Azienda Usl Toscana Nord Ovest in occasione del mese della prevenzione del cancro al seno.

Nel corso dell'incontro si parlerà dell'importanza di fare una diagnosi precoce di questo tipo di tumore, che è uno dei più diffusi, a partire dall'autopalpazione fino ai vari accertamenti diagnostici. Durante la serata non ci sarà posto solo per la divulgazione di preziose informazioni, ma anche per le domande del pubblico che potrà porre quesiti sulla prevenzione e chiarire eventuali dubbi.

All'iniziativa dopo i saluti del sindaco Luca Menesini, interverranno il dottor Aroldo Marconi responsabile Breast Unit di Lucca e il dottor Riccardo Aldi dirigente medico chirurgia generale. A coordinare l'incontro sarà Silvana Pisani della commissione pari opportunità del Comune di Capannori

Collaborano all'iniziativa l'Associazione Silvana Sciortino, La Città delle Donne e il Centro Donna di Lucca, Cgil, Je suis BB, Fondazione Campus, Comitati per l'imprenditoria femminile, associazione 'Il ritrovo di Roberta' e la Società Medico-Chirurgica Lucchese.

Per tutto il mese di ottobre il teatro cinema Artè è illuminato di rosa quale segno di adesione del Comune alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.