Altopascio festeggia i nonni

giovedì, 4 ottobre 2018, 13:01

Una giornata da trascorrere in allegria, tra ricordi e divertimento, per festeggiare tutti assieme i nonni. Anche Altopascio celebra la "Festa dei nonni" e lo farà con un'iniziativa all'insegna della condivisione e del divertimento. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre a partire dalle 15.30 alla scuola elementare G. Pascoli di Altopascio.

Durante questa giornata nonni e nipoti giocheranno insieme, si racconteranno storie e concluderanno il tutto con l'immancabile merenda, offerta dal alcune aziende del territorio, per una giornata da ricordare.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Altopascio e del gruppo Fratres di Spianate in collaborazione con I sapori del pane, Il pane di Miki, Il Buon pane, Panificio Berra&Toci, Pasticceria Covielli, Pasticceria Montanelli, Alpipan, Nutrifree, Dieffe Srl.