Auto nello stallo per disabili, Luccasenzabarriere: "Grazie ai porcaresi per la sensibilità"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 16:36

"Voglio pubblicamente ringraziare il sindaco Leonardo Fornaciari e tutta la comunità di Porcari per la sensibilità dimostrata nella vicenda dell'auto comunale che era stata parcheggiata in uno stallo per disabili" afferma Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere onlus.

L'increscioso episodio a cui fa riferimento il presidente della onlus impegnata nella difesa dei diritti dei disabili si è verificato alcuni giorni fa. Grazie alle segnalazioni dei cittadini sui social network, è stato reso noto che era stata parcheggiata un'auto del comune in uno stallo riservato ai disabili, in piazza Felice Orsi. Venuto sapere della vicenda (di cui si è occupata anche la stampa locale) il sindaco Leonardo Fornaciari è prontamente intervenuto avviando un'indagine interna che ha portato all'individuazione del responsabile, per il quale il primo cittadino ha chiesto un provvedimento disciplinare.

"Occupare uno stallo auto riservato alle persone disabili è un comportamento grave, perché va a togliere un diritto a chi ha veramente bisogno di quel posto – ammonisce Passalacqua –. Hanno fatto bene i cittadini a segnalare l'accaduto e il sindaco a prendere provvedimenti. Con Porcari abbiamo collaborato in passato per garantire i diritti delle persone diversamente abili, anche installando nel territorio del comune i nostri cartelli provocatori con scritto "Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap". Questo episodio dimostra ancora una volta la sensibilità dei porcaresi a questo tema".