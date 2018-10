Piana



Bama debutta al PalaBridge con Castelfiorentino

venerdì, 12 ottobre 2018, 12:26

Bama che debutta tra le mura "amiche", tra virgolette per gli ormai arcinoti motivi di trasferimento forzato, del PalaBridge di Ponte Buggianese domenica pomeriggio. Avversario di lusso per i rosablu che dovranno vedersela con Castelfiorentino.



Un ottimo team quello allenato da Betti che ha il giovane Tozzi (classe 1999) che sta divenendo pian piano una "horse categorie" per la C Gold Insieme a lui il tiratore micidiale Terrosi ( in uscita dalla serie B dell'USe Empoli), l'ala Delli Carri, solido, tecnico ed esperto , nonché Verdiani (ex rosablu nel 2012) anch'egli con le stesse caratteristiche. In cabina di regia il giovane Belli, un play dotato di gran tiro e buone letture di gioco (ex giovanili della Mens Sana Siena). Questo é lo starting five dei castellani, in cui poterebbe essere inserito Zani, ex Legnaia, altro giocatore dalle doti tecniche di prim'ordine e tiratore di striscia. A completare ottimi giovani tra i quali Cantini e Daly. Sicuramente un avversario di primissima fascia che al debutto, tanto per gradire, ha superato senza il minimo problema Agliana (78-58).



Il Bama ha già incontrato i gialloblu in trasferta nei quarti di finale di Coppa Toscana. Sconfitta dopo un overtime, con la possibilità di chiudere il match nei tempi regolamentari. Ma, come la trasferta di Firenze insegna, la coppa é una cosa il campionato un'altra. Ci vorrà molta più precisione nei giochi e "garra charrua" a rimbalzo di quella vista in terra gigliata al debutto. Occorrerà inoltre distribuire il peso offensivo su più giocatori mettendoli in condizione di essere a turno pericolosi.



Ci sono problemi nel roster con Canciello che sicuramente sarà out vista una violenta distorsione alla caviglia subita nell'ultimo allenamento. Mentre Bini Enabulele non si é potuto allenare in settimana per una trasferta legata allo studio. Palla a due alle ore 18,00. Arbitreranno Biancalana e Marabotto.