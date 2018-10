Piana



Bama di scena a Montale

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:53

Bama già alle prese con una classifica che piange sabato pomeriggio al PalaBertolazzi di Montale. I rosablu, ancora al palo in classifica, tenteranno un blitz difficile ma non impossibile.



Purtroppo il roster sarà falcidiato con Canciello ancora out 15 giorni, Pantosti che ha fatto un incidente con lo scooter in attesa di accertamenti per scongiurare la fattura ad un polso. Dulcis in fondo Lombardi alle prese con un febbre da cavallo, difficilmente recuperabile. Situazione complicata al cospetto di un roster, quello di Montale, molto ringiovanito. Che può però contare sempre sul capocannoniere Magni, l'esperto Evotti, il colored dai mezzi atletici devastanti Onhoua ed i pretoriani Della Rosa, Magnani e Giusti. A condire il tutto molti ottimi giovani in doppio tesseramento dal Pistoia Basket.



Un match insidioso che però il Bama può far suo a patto di assimilare il book offensivo e, perché no, difensivo in modo rapido e deciso. Cosa questa apparsa ancora indietro dall'essere metabolizzata nella gara persa con Castelfiorentino . Le assenze, se un team ha sangue agli occhi e mentalità vincente, contano meno di zero. Palla a due alle ore 18,30,