Bossoli di cartucce nella Riserva naturale del Sibolla: l'assessore Toci scrive alla Forestale

sabato, 27 ottobre 2018, 13:00

Per la Stagione Teatrale e Musicale dell'Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" di Porcari, organizzata dal comune di Porcari e dalla Fondazione Cavanis. Primo appuntamento domenica 28 ottobre alle 17, con lo spettacolo per famiglie Lucilla Sognadolci all' Auditorium "Vincenzo Da Massa Carrara" di Porcari in via Roma, 121

sabato, 27 ottobre 2018, 12:50

E' stata assegnata a Sara Coltelli la borsa di studio 'Ilio Micheloni' che ogni anno viene consegnata agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici della scuola secondaria di primo grado 'L. Nottolini' di Lammari

sabato, 27 ottobre 2018, 11:44

Il 31 ottobre si avvicina e anche quest'anno il centro storico di Altopascio sarà invaso dalla magia del teatro e della rappresentazione, che trasformerà il paese in un set di artisti, disegnatori, creativi, truccatori, attori professionisti, maghi, streghe, tunnel dell'orrore e spettacoli di fuoco

sabato, 27 ottobre 2018, 10:38

Un parco pubblico di 6 mila metri quadrati dove i bambini potranno giocare e i cittadini potranno socializzare oppure rilassarsi leggendo un libro. Lo realizzerà l'amministrazione comunale a Marlia, in un'area compresa fra via della Chiesa e via dei Biccelli, grazie a un accordo con i privati

venerdì, 26 ottobre 2018, 16:10

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, annuncia un'azione legale presso il Tribunale di Lucca per far rispettare le regole ed i diritti del contratto nazionale dei metalmeccanici

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:53

Sarà riqualificata l'area compresa tra la ex chiesina di Rimortoli e la scuola primaria di San Colombano. La giunta proprio ieri ha approvato il progetto definitivo che prevede la realizzazione di un'area a verde attrezzato nell'area adiacente la ex Chiesina e un parcheggio pubblico nei pressi della scuola primaria per...