C Femminile, nuovo main sponsor per Altopascio

martedì, 23 ottobre 2018, 10:58

A pochi giorni dal debutto in campionato la C Femminile del Nuovo Basket Altopascio trova il main sponsor per la stagione che andrà ad iniziare. Sarà il logo dello Studio Buralli Luca, di Buralli Marco, ad apparire sui completi da gara delle ragazze rosablu. Un'attività storica, fondata dal compianto Luca Buralli e gestita dal figlio, che si trova in via Firenze 81, a pochi passi dal centro della cittadina del Tau. Azienda specializzata in consulenza tributaria, fiscale, legale e notarile. Rappresenta inoltre un supporto altamente professionale per le relazioni bancarie, il risanamento aziendale, l'analisi finanziaria e gestionale, nonché la sicurezza sul lavoro. Già nel debutto di sabato prossimo 27/10, PalaBox ore 21,15, contro Grosseto (una delle favorite al salto in serie B ) il team di De Santi sarà logato, appunto, SBL.



"Ogni anno - commenta il presidente altopascese Sergio Guidi - dobbiamo metterci alla ricerca di un nuovo main sponsor per queste ragazze encomiabili, che per pura passione cercano di onorare i nostri colori ed il nome di Altopascio. Non nascondo - prosegue Guidi - che la cosa mi ha suscitato e mi suscita molta amarezza. Ma l'amarezza, dopo questo accordo, si é trasformata all'istante in grandissima soddisfazione. In primis perché lo Studio Buralli é stato fondato da un amico fraterno, grande tifoso del rosablu, in secondo luogo perché é gestito dal figlio, nostro atleta per un ventennio, con anche una stagione in Serie C Nazionale. Anch'egli nostro grande tifoso. "Last but not least" si tratta di un'attività che opera da sempre nel nostro paese, a mio avviso cosa non da poco. Inutile sottolineare - conclude Guidi - che mia, anzi nostra, speranza sia quella di proseguire con la partnership per lungo tempo".