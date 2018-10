Chiari (FdI): "Aperti al dialogo per portare il centrodestra ad amministrare il comune"

Altri articoli in Piana

sabato, 6 ottobre 2018, 14:36

Preso di mira dai ladri lo sportello Bancomat della ex Cassa di Risparmio di Lucca a Castelvecchio di Compito. La filiale, infatti, è stata chiusa alcuni anni fa

sabato, 6 ottobre 2018, 13:47

Il primo cittadino è stato accolto da Marco Celli, in rappresentanza della proprietà e della dinastia imprenditoriale, Simone Morgantini, responsabile della comunicazione e Simon Lorenzetti, in rappresentanza dell'ufficio commerciale. Presente all'incontro anche il consigliere comunale Pio Lencioni

sabato, 6 ottobre 2018, 13:35

Sono molte le iniziative per il mese di ottobre, inserite nel programma regionale dei parchi e delle aree protette e messe in campo dall'amministrazione comunale di Altopascio in collaborazione con le associazioni del territorio per far conoscere sempre di più quel gioiello di biodiversità che sorge a pochi passi dal...

sabato, 6 ottobre 2018, 11:32

Sarà inaugurato sabato 20 ottobre alle ore 15 il nuovo campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo realizzato dall'amministrazione comunale a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al cittadino (ex circoscrizione)

sabato, 6 ottobre 2018, 10:41

E’ questo il messaggio d’invito a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia lanciato dal consigliere comunale Giovanni Marchi a nome del nuovo movimento civico Svolta Comune, nato pochi mesi fa a Capannori

sabato, 6 ottobre 2018, 08:50

Il direttivo di Fratelli d'Italia Capannori ha ricevuto diverse segnalazioni dagli abitanti di Via delle Ville a Lammari in merito alla mancata illuminazione stradale