Piana : altopascio



Conte Of Florence, Pellegrini: "Tra pochi giorni un nuovo incontro tra la Regione"

mercoledì, 24 ottobre 2018, 15:01

“Massima attenzione e massima disponibilità. La situazione resta delicata e in evoluzione e noi continueremo a monitorare lo stato di avanzamento, soprattutto in relazione alla tutela del sito produttivo e, in modo particolare, dei livelli occupazionali”.

È il commento dell’assessore alle attività produttive Andrea Pellegrini, intervenuto questa mattina la tavolo regionale sulla vertenza Conte of Florence.

“Fra pochi giorni ci sarà un nuovo incontro tra la Regione e il curatore fallimentare della Conte of Florence: il nostro auspicio è che i tempi siano brevi e ben coordinati, per permettere al famoso marchio toscano della moda, che su Altopascio conta ben 40 lavoratori, di provare ad avere nuove possibilità produttive e di sviluppo.

Continueremo a seguire con costanza la vicenda come abbiamo fatto anche per le altre vertenze che hanno riguardato il nostro paese. Ci saranno altri confronti, di aggiornamento e informazione rispetto alla situazione attuale: da parte nostra confermiamo la massima apertura al dialogo e al sostegno nei confronti dei lavoratori, del curatore fallimentare e delle altre parti che saranno coinvolte anche in futuro”.