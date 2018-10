Piana



Domenica a palazzo Boccella la prima edizione del 'Festival della cultura ebraica'

mercoledì, 3 ottobre 2018, 15:38

Domenica 7 ottobre a partire dalle ore 11.00 a Palazzo Boccella a San Gennaro si svolgerà la prima edizione del "Festival della cultura ebraica" promosso da Comune di Capannori, Regione Toscana, Rete Toscana Ebraica e Cooking in Toscana.

Al centro dell'iniziativa la vita, le attività, le tradizioni, la cultura ebraica in Toscana. Un'opportunità importante per conoscere più da vicino usi, costumi e tradizioni degli ebrei che abitano nella regione e quelli di Capannori e Lucca, che appartengono alla comunità ebraica di Pisa.

Il festival della cultura ebraica inizierà alle ore 11 con i saluti delle autorità e dei rappresentanti della Rete Toscana Ebraica e proseguirà alle ore 11.30 con l'iniziativa 'Un matrimonio ebraico' che prevede la celebrazione del rito della 'chuppà' con con canti della tradizione ebraica toscana; corteo di musicisti per accompagnare "chattàn e kallà" nelle vie del paese fino allo splendido giardino di Palazzo Boccella. Alle 12.30 è in programma un intervento di Carlotta Ferrara degli Uberti (University College London) sul tema “Ebrei italiani, italiani ebrei:cenni di storia”. L'intervento offrirà alcuni elementi di ricostruzione storica e di riflessione sui temi dello scambio e dell'integrazione. Alle 13.00 ci sarà una grigliata e specialità ebraica a cura di Cooking Toscana. Il festival proseguirà alle 15.00 con un intervento di Tze'ela Rubinstein intitolato 'La Cucina Kosher-cos'è?” che illustrerà le principali regole della cucina ebraica. Alle ore 16.00 si terrà lo spettacolo 'Gan Eden Restaurant' di e con Giuseppe Burschtein e Ugo Caffaz. Sul palco Burchstein e Caffaz parlano, discutono, commentano e attraverso la cucina raccontano e "si raccontano". In qualche modo si sfidano cercando, con toni leggeri di rappresentare al meglio le squisitezze delle proprie radici. Musiche della Balagan Cafè Orkestar.



In programma anche degustazioni vini kosher a cura di Cantina Giuliano, esposizione del tavolo dello Shabbat, bookshop e jewishop a cura di CoopCulture, 'Tracce ebraiche in provincia di Lucca: personaggi di arte, musica e cultura' presentazione a cura di Silvia Angelini, Isrec Lucca. Sarà possibile anche assistere a proiezioni sugli ebrei in Italia, l'umorismo ebraico e la cucina kosher.

Per informazioni 3403285503, toscanaebraica@gmail.com.

Capannori, 3 ottobre 2018