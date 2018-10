Piana



Domenica torna a Marlia "Insieme in fiera"

venerdì, 19 ottobre 2018, 12:17

Domenica a Marlia torna la tradizionale fiera organizzata, lungo via Paolinelli, dal Centro commerciale naturale Insieme Le Botteghe di Marlia e da Confesercenti in collaborazione con il Comune. Saranno 90 i banchi ambulanti di varie merceologie che si snoderanno sull’asse principale di Marlia, per l’occasione chiusa al traffico da Santa Caterina all’incrocio con viale Europa.



“Un mix merceologico importante – commenta Valentina Cesaretti, responsabile della Confesercenti Lucca – che fa della fiera un grande centro commerciale con oltre 2500 metri quadrati di superficie di vendita all’aria aperta. Che si aggiungono ovviamente ai negozi che per l’occasione proporranno offerte e sconti”.



Una fiera che, come sempre, prevede anche momenti di divertimento: dai gonfiabili ai giocolieri itineranti, dai trucca bimbi alla sfilata di moda (questa in programma alle 16,30 in via Paolinelli a cura della Scuola di Moda Liliana Del Canto, Birbante, Valè Abbigliamento, Evos Parrucchieri Sonia e Beauty Center Incanto), dalla banda spettacolo “La Campagnola” ai pony del Centro Ippico Marilla, fino alle esibizioni canore e musicali di Area Live 23. Ma anche quest’anno sarà lo sport il grande protagonista con le società sportive del comune che predisporranno spazi per dimostrazioni ed informazioni: ci sarà infatti la palestra Auser Club in piazza Aldo Moro con esibizioni di zumba, kick boxing e karate, poi in piazza della Chiesa il basket ed il volley con la Polisportiva Capannori ed il pattinaggio free style con la Lucca Roller Club, in piazza Landucci il tiro con l’arco con gli arcieri della Real Villa di Marlia ed il tennis con il Dodo Club. Infine in via Paolinelli la scherma con il Club Lucca, le arti marziali storiche con Achille Morozzo, il baskin con il Gosp Slam ed il baseball con le Nuove Pantere Lucca. Gli appuntamenti si snoderanno dalle 10 alle 19.



“Insieme in Fiera – aggiunge Cesaretti - è ormai un appuntamento tradizionale che coinvolge l’intera frazione. Un modo per dimostrare la vitalità del nostro tessuto commerciale ed anche associativo. Una formula vincente che unisce il commercio fisso e quello ambulante portando risultati in fatto di presenze. Ma anche del variegato mondo dell'associazionismo e della vita civile che rende Marlia una realtà unica nel territorio. Vogliamo con questo evento promuovere un messaggio di unità e di collaborazione tra le diverse anime del commercio e le associazioni. È attraverso la reciproca collaborazione infatti che possono crescere le iniziative, migliorare i servizi ai cittadini, vivere le imprese. Possiamo dimostrare in questo modo che i Centri commerciali naturali e i paesi hanno un'anima. Quell'anima che la grande distribuzione non potrà mai avere e che è la speranza delle nostre comunità locali".