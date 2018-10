Piana



Eduardo Falzone nuovo direttore della 'Capannori Servizi'

mercoledì, 24 ottobre 2018, 12:47

Ha preso servizio da inizio settimana il nuovo direttore generale della 'Capannori Servizi' Eduardo Falzone, al quale – in linea con gli obiettivi del presidente della società Pierangelo Paoli e dell'assessore alle partecipate del comune Ilaria Carmassi – spetta il compito di tradurre in operatività il potenziamento della Casa di Riposo di Marlia e della piscina comunale, avendo lui competenze nel settore.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la Casa di Riposo di Marlia l'obiettivo è migliorare i servizi al cittadino soprattutto nell'ottica della non autosufficienza, mentre per quanto riguarda la piscina comunale l'idea è di svilupparci, oltre al fitness, tutta una serie di attività per le persone con disabilità.

“L'assetto della Capannori Servizi adesso è al completo – dice l'assessore Carmassi –. Stiamo già lavorando sulle linee tracciate, e siamo contenti che Falzone svolga il ruolo di direttore generale perché per riuscire a fare politiche sempre più vicine ai bisogni dei cittadini, di tutti i cittadini, servono professionalità con competenze specifiche”.