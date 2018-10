Piana



En plein per il Tau nella terza di campionato

lunedì, 8 ottobre 2018, 11:49

En plein di vittorie per le giovanili del Tau Calcio Altopascio: Allievi e Giovanissimi, infatti, portano a casa 4 successi. Gli Allievi Elite vincono di misura contro il Margine Coperta, mentre la doppietta di Menconi assicura il risultato sull'Affrico per gli Allievi B. Due reti anche per i Giovanissimi Elite che battono il Bibbiena e per i Giovanissimi B che sconfiggono il Pescia.

Non si fermano gli Allievi Elite che continuano a vincere ed espugnano anche il Margine Coperta. Amato mette a segno la rete della vittoria al 59' di una partita caratterizzata da un Tau instancabile. Dal primo posto in classifica, pari merito con Forcoli Valdera e Cattolica Virtus, gli amaranto si preparano ad incontrare l'Aquila Montevarchi.

Margine Coperta - Tau Calcio 0-1

Formazione Margine Coperta: Giuffrida, Giometti, Antonelli, Bonini, Voli, Petrucci, Garofalo, Frateschi, Bertelloni, Agostini, Mangone, Bechelli, Martini, Ferrari, Pievani, Rossi, Graziano, Noto.

Formazione Tau Calcio: Donati, Magini, Muccioli, Rinaldi, Fanani Federico, Gori, Sauro, Pratesi, Amato, Magini, Gaddini, Likaj, Berruti, Carrara, Margheri, Perlongo, Pini, Rombi, Egger.

Reti: Amato

Emozionante la vittoria degli Allievi B sull'Affrico, dopo un primo vantaggio su punizione degli avversari. Menconi ristabilisce gli equilibri segnando il gol dell'1 a 1 e raddoppiando nella ripresa, dominata dai padroni di casa. Dall'alto del secondo gradino del podio, condiviso con la Sestese e il Capezzano, la squadra di Bozzi scenderà in campo contro il Maliseti Tobbianese.

Tau Calcio - Affrico 2-1

Formazione Tau Calcio: Marconi, Iannello, Pallanti, Tragni, Filieri, Lentini, Bini, Silvano, Menconi, Tavanti, Bellucci, Abutoaei, Coppola, Selmi, D'Andrea Pisani, Marchetti, Lartini.

Formazione Affrico: Sacchi, Zufanelli, Conti, Rotondi, Pecorai, Bruni, Nocentini, Lapenta, Santelli, Marqeshi, Marchi, Ioanna, Baroni, Giovannoni, Guidi, Masi, Renzi, Signore, Vanni.

Reti:Brogi (A), Menconi 2 (T).

Quilici e Manfredi consegnano ai Giovanissimi Elite la vittoria contro il Bibbiena. Incontro equilibrato con un Tau all'attacco e una buona difesa del Bibbiena che non è servita ad arginare la voglia di gol della squadra di mister Pucci. L'incontro si ferma sul 2 a 0, in attesa del prossimo match contro lo Zenith Audax.

Tau Calcio - Bibbiena 2-0

FormazioneTau Calcio: Di Biagio, Giannotti, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi, Ilie, Fiorentini, Gigante, Bindi, Goretti, Matacera, Fiorentini, Carmignani, Marioni.

Formazione Bibbiena: Goretti Gerardo, Menozzi, Spignoli, Giuntini, Cresci, Cafaggini, Grini, Marmorini, Cendali, Mugnaini, Mazzi, Ciabini, Casini, Loddi, Cresci, Mazzi, Orlandini.

Reti: Manfredi, Quilici.

Primo tempo scoppiettante per i Giovanissimi B del Tau Calcio che si garantiscono la vittoria con le due reti di Lari e di Guidi. Il Pescia non si arrende e combatte fino alla fine, senza riuscire, però, a cambiare il risultato. Prossimo appuntamento contro i Giovani Granata Monsummano.

Pescia - Tau Calcio: 0-2

Formazione Pescia: Ferrari, Shehu, Torretta, De Angelis, Gaglione, Puccinelli, Gentili, Menegazzo, Angeli, Bellandi, Nannipieri, Parigi, Di Stasio, Stefani, Carmignani, Sarti.

Formazione Tau Calcio: Lippi, Casani, Taccini, Casani, Vellutini, Garofalo, Maurelli, Ferrucci, Lari, Vitolo, Guidi, Velani, Cinelli, Fasciana, Lazzari, Mariotti, Vanni, Zahi.

Reti: Lari, Guidi.