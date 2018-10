Piana



Escursioni ed eventi sul Monte Pisano

martedì, 9 ottobre 2018, 15:04

Passeggiate alla scoperta dei boschi, tour in mountain bike per ammirare gli angoli più incontaminati, escursioni di più giorni per entrare in simbiosi con la natura, corsi di nordic walking per stare in forma respirando aria buona. Sono queste alcune delle iniziative che il Comune di Capannori promuoverà per valorizzare il proprio versante del Monte Pisano, sistema montuoso che fra l'altro nelle scorse settimane è stato duramente colpito da incendi.



Questo progetto per avvicinare turisti e cittadini a una delle zone naturalistiche più belle del territorio si concretizzerà grazie alla formula con cui l'amministrazione comunale ha affidato a Pietrapana, ditta della guida ambientale escursionistica Guido Armando Sesti, la gestione dei circa 100 chilometri della rete escursionistica della zona sud, di cui fanno parte sentieri, l'anello integrativo sud di collegamento alla Via Francigena storica e il Percorso delle Ville di Vorno. Il nuovo gestore, infatti, per i prossimi quattro anno anni non solo si occuperà della manutenzione dei camminamenti attraverso la loro pulizia, la pitturazione della segnaletica e altre opere, ma organizzerà anche eventi e iniziative.



"I nostri monti e le nostre colline sono un patrimonio particolarmente sentito dai cittadini, come hanno anche dimostrato i recenti fatti di cronaca – afferma l'assessore all'ambiente, Matteo Francesconi -. La nostra amministrazione comunale intende dare un forte contributo alla valorizzazione di questa area, dove già negli scorsi anni siamo intervenuti realizzando una vera e propria rete escursionistica della zona sud percorsa regolarmente da molte persone. Vogliamo rendere più fruibili i sentieri non solo attraverso un'attenta manutenzione ma soprattutto con una serie di eventi e iniziative che avvicineranno turisti e cittadini. Le bellezze naturalistiche del Monte Pisano saranno una leva per la promozione storica, artistica, culturale ed enogastronomica di tutto il territorio di Capannori. Non solo: il Monte Pisano è un'area omogenea che comprende anche i Comuni limitrofi di Lucca, Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, assieme ai quali proseguiremo l'azione di promozione congiunta".



Le prime escursioni sui sentieri, che si tengono di sabato, sono già partite ma le iniziative più importanti prenderanno il via a primavera 2019 con l'arrivo della bella stagione interessando anche altre zone del territorio. Nel frattempo saranno organizzati incontri con le strutture ricettive della Piana per consolidare la rete di collaborazione.



Per quanto riguarda la sentieristica della zona nord, l'amministrazione comunale espleterà la procedure per il nuovo affidamento in gestione tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.



Questi i sentieri interessati dalla nuova gestione: 122 "Anello di Vorno e Coselli" e 122a "Innesto all'Anello di Vorno e Coselli da Coselli, 124 "Via Calcesana" da Vorno a Campo di Croce, 126 "Monte Zano" da Vorno alla cima del Monte Zano, 128 "Le Parole d'Oro" da Guamo S. Quirico alla Via per Santallago, 130 "Santallago" San Giusto - Santallago - Spuntone di Santallago, 132 "Fosso del Lupo" Da Sant'Andrea di Compito al Castagnone, 134 "Sassabodda" Ruota - Sassabodda - Fonte Cavallaia, 134A "Camellietum di Sant'Andrea di Compito – Sassabodda", 136 "Traversale di Compito" - Pieve di Compito - S. Giusto – Gallonzora, 138 "Pian Bello" Colle di Compito - Piè maggiore - Pian Bello - Prato di Calci, 140 "Piavola" Castelvecchio di Compito - Piavola - Volpaia – Buti, 140A "Colle di Compito - Lago della Gherardesca", Anello integrativo sud di collegamento alla Via Francigena storica, Percorso delle Ville di Vorno.



Le mappe della sentieristica di Capannori sono consultabili sul sito www.capannori-terraditoscana.org e sull'app myCapannori.