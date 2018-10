Piana : capannori



Fratelli d'Italia dice no alla moschea

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:30

"A Capannori, ove già c'è un centro islamico, si continua a parlare di una Moschea. Crediamo che il territorio abbia altre priorità: molti capannoresi hanno necessità di lavoro e servizi e sappiamo che nel Comune un nervo scoperto è la sicurezza della rete stradale, solo per fare alcuni esempi. In questo momento non c'è bisogno dunque di scervellarsi per dare un luogo di preghiera alla comunità islamica e ne siamo contrari al mille per mille". Lo scrive il Direttivo Fratelli d'Italia Provincia di Lucca.

"I dati ISTAT del Censimento 2018 parlano di una popolazione straniera di meno di quasi 3.700 persone: sul podio 854 marocchini (3 in meno dei dati 2011), 706 rumeni e 692 albanesi. Forse bisognerebbe pensare anche a tutelare la comunità ortodossa? In totale sul territorio, su 46.000 residenti in stragrande maggioranza italiani, ci sono 1.796 cittadini stranieri europei e 1.204 africani. Dove sta l'urgenza di dotare il Comune di una Moschea?" chiede FdI.

"Ribadiamo il nostro convinto no – chiude Fratelli d'Italia – Prima dobbiamo difendere i nostri valori, le nostre tradizioni e la nostra dignità: non dobbiamo mettere in discussione simboli come il crocifisso nelle scuole, ad esempio. Vorrei ricordare che il rispetto deve essere reciproco: in alcuni Paesi islamici se qualcuno chiede di costruire una chiesa cristiana viene ancora lapidato, le armi proprie della nostra cultura invece sono il buon senso e il dialogo".