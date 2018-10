Piana



"I colori dei libri" di Chiara Macchi a “La Magione del Tau” di Altopascio

martedì, 2 ottobre 2018, 09:21

Le colorate e fresche illustrazioni di Chiara Macchi saranno in esposizione da domenica 7 ottobre fino a sabato 3 novembre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio in provincia di Lucca.

La mostra dal titolo "I colori dei libri" raccoglie una serie di disegni che l'artista ha realizzato appositamente per illustrare libri per bambini.

La tecnica nella quale si è specializzata è l’incisione su lucido, che poi rielabora in computer grafica con Photoshop e Illustrator, creando così una illustrazione “leggera e fresca”, ma forte nel tratto. Le piace unire una tecnica antica e una moderna, così da ottenere uno stile versatile adatto sia all’infanzia, sia ai ritratti o copertine per un pubblico adulto.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle ore 17 all'una escluso il martedì.

Ulteriori info www.chiaramacchi.it

Chiara Macchi: classe 1982, dopo il diploma presso l‘Istituto Statale d‘Arte di Cascina, indirizzo scenico teatrale, prosegue la sua formazione in ambito artistico presso la Comics di Firenze, seguendo il percorso “Fumetto”. Appassionata di arte a 360 gradi approfondisce l’illustrazione con vari corsi locali e frequentando la scuola di illustrazione "Ars in Fabula" di Macerata con Chiara Carrer: qui perfeziona l’illustrazione per il pubblico adulto con la tecnica di incisione su lucido. Al centro "Libera Espressione" di Pontedera segue diversi corsi con l'illustratrice Daria Palotti, basati su l'utilizzo del colore ad acquerello e acrilico per illustrare fiabe per bambini. Per la tecnica di pittura ad olio frequenta la bottega del pittore Daniele Bacci a Pisa così da imparare a gestire il realismo in soggetti e ambienti. Ha lavorato come illustratrice per case editrici locali e per l’associazione culturale Il Castello, collaborando a “Fiabe in Castello”. Per la casa editrice "Art Event Book" ha realizzato la pubblicazione "Lo sapevi che Ponsacco era un castello?", nel quale si è cimentata nella realizzazione di paesaggi realistici; per la casa editrice “Giovane Africa Edizioni” ha realizzato la pubblicazione “Un Leone Felice” e “L’elefante e il naso Lungo”; e per la casa editrice “Carmignani” ha disegnato “Filastrocche per Quattro Stagioni”. Selezionata in esposizione per il Concorso di Illustrazione della Bottega Del Cigno di Noventa Padovana, in provincia di Padova, è arrivata al secondo posto del Concorso di Illustrazione Casa Della Fantasia della Fondazione Marazza di Borgomanero (Novara). Ha collaborato con l’Arci Valdera svolgendo un corso ai ragazzi delle scuole superiori sul fumetto contro la mafia, tenuto al I.T.C.G. Fermi di Pontedera. Ha partecipato a Live Painting organizzati da Inspire/Art Show, che si occupa dell’organizzazione di Pisa in Fiore. Ha collaborato con progetti Arci insegnando fumetto alle classi superiori di Pontedera. E’ docente di corsi per adulti di disegno e pittura ad olio a Pontedera, e corsi per bambini presso lo studio Psico Pedagogico "ZeroCento" di Ponsacco della dottoressa Silvia Spinoza. Ha tenuto diverse mostre personali in vari locali a Pontedera, Pisa, Altopascio e Fucecchio portando ritratti con la tecnica di incisione e caricature umoristiche che sono il suo tratto caratteristico. Attualmente vive e dipinge a Lari.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.