Piana



I comuni di Capannori e Lucca presenti al TTG, la fiera dedicata al turismo di Rimini

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:04

Fino a domani sabato 13 ottobre i comuni di Lucca e Capannori sono presenti al TTG (Travel Experience) la grande fiera dedicata al turismo di Rimini, una manifestazione di riferimento del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, insieme agli altri cinque Comuni del comprensorio del Monte Pisano: Buti, Vicopisano, Calci, San Giuliano Terme e Vecchiano. I sette Comuni del Monte Pisano, che da qualche anno hanno dato vita ad un coordinamento per la promozione congiunta dal punto di vista ambientale e turistico di questa pregevole area montana che si estende per una lunghezza complessiva di 20 km ed una superficie di 15.200 ettari a cavallo tra Lucca e Pisa sono presenti all'interno dello stand di Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana.

Nella giornata di ieri (venerdì) hanno partecipato alla fiera di Rimini, insieme all'assessore al turismo del Comune di Capannori, Serena Frediani, anche alcuni operatori turistici del territorio capannorese che hanno avuto l'opportunità di incontrare direttamente alcuni intermediari del settore per promuovere i propri prodotti e i propri servizi.

“La fiera di Rimini è una vetrina eccezionale per promuovere il nostro territorio e le sue risorse: ville, pievi, bellezze naturalistiche ed eventi – afferma l'assessore Serena Frediani-. Un'opportunità molto importante che quest'anno ha un valore aggiunto, perché ci vede partecipare all'evento insieme alla Rete del Monte Pisano nell'ottica di una promozione congiunta e quindi più incisiva di un'area dalle grandi potenzialità attrattive comuni per il turismo nazionale ed internazionale per la presenza di aree umide di pregio, di borghi storici, di una vasta rete sentieristica, oltre che per la vicinanza di città d'arte come Lucca e Pisa”.

Il secondo evento autunnale di promozione turistica cui parteciperà il Comune di Capannori sempre insieme ai Comuni del Monte Pisano è 'Buy Tuscany' in programma il 9 e 10 novembre a Firenze, giunto alla 10a edizione organizzato da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica per favorire, l’incontro sul territorio toscano tra l’offerta turistica regionale e la domanda internazionale con la presenza di 150 buyer in rappresentanza dei più importanti Tour Operator, provenienti da circa 30 paesi europei ed extra europei. Anche in questo caso gli operatori turistici del territorio avranno l'importante possibilità di incontrare numerosi e importanti intermediari del settore per promuovere le proprie attività e i propri servizi.