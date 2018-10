Piana



"I mondi di Namien" di Elena De Nard in mostra a “La Magione del Tau” di Altopascio

martedì, 30 ottobre 2018, 11:06

Le tavole a fumetti di Elena De Nard, in arte Namien De Nerd, saranno in esposizione da domenica 4 novembre fino a sabato 1 dicembre a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio in provincia di Lucca.

La mostra, dal titolo "I mondi di Namien", raccoglie i disegniche fanno parte di tre opere di Elena De Nard, di cui due inedite: Cybernext Ragnarok, fumetto che rielabora la leggenda norrena del Ragnarok in chiave cyberpunk e che uscirà a gennaio 2019; Enrico Against Humanity un fumetto comico/fantasy/underground, costellato di riferimenti alla cultura pop e nerd, che racconta le avventure di cinque dei contro il genere umano che uscirà tra il 2019 e il 2020; e ultimo Feelings, illustrazioni "a fumetti", tratte dall'omonimo album del 2017.

Sarà possibile visitare "I mondi di Namien" tutti i giorni dalle ore 17 all'una escluso il martedì.

Ulteriori infosu https://www.facebook.com/Namienart

Elena De Nard: nata a Moncalieri (TO) nel 1990. Ha studiato due anni a Varsavia alla British School, dopo di che ha frequentato il liceo artistico "M. Buniva" di Pinerolo e in seguito, dopo il trasferimento a Lucca, ha concluso gli studi all’istituto d’arte "A. Passaglia". Dopo la maturità ha conseguito la specializzazione di Fumetto, Sceneggiatura e Colorazione Photoshop alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Durante il terzo anno di fumetto ha iniziato a collaborare con privati realizzando sceneggiature per cortometraggi finalizzati a concorsi, e una per un lungometraggio psicologico “IO E’ MORTO” proiettato alla mostra del Cinema di Venezia e in Brasile che ha vinto due premi. Inoltre ha collaborato anche come disegnatrice di name (storytelling per manga) sempre per privati per delle serie a fumetti e ha realizzato fanzine e piccole webserie. Finita la scuola Comics ha iniziato a lavorare per conto di una casa di design e arte per il mercato americano: La Junior’s Digital Design per la quale ha realizzato illustrazioni, fumetti, grafiche e volantini per diversi progetti. Nel mentre ha pubblicato, sempre in America, due fumetti in due volumi con tematiche horror: “Home” con la neo casa editrice “Dummie Comics Inc.” della Junior's Digital Design. Attualmente sta frequentando all'università di Pisa Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione; lavorando come flatterista per SHUI ENTERTEINMENT e disegnando un fumetto per Astromica Editrice.

Il suo nome d'arte è Namien De Nerd, o più brevemente Namien che era il nome che dava ai personaggi forti e avventurosi di tutti i videogiochi con cui giocava; deriva dall'unione di due parole: "Nami", che in polacco vuol dire "Noi" e "en" dal francese/spagnolo, che vuol dire "in".

Namien è sempre stata la parte coraggiosa e forte "dentro me".